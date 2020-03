Les 8 meilleurs jeux Playstation 2: Kingdom Hearts, Grand Theft Auto San Andreas, Plus

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! J’allais à l’origine parler des variantes de la console, mais je pensais qu’avec le 20e anniversaire du lancement de la PlayStation 2 au Japon, il serait peut-être plus amusant de parler de ce système à la place. Voici ci-dessous une liste de mes jeux préférés pour la plateforme, pas forcément les «meilleurs» jeux, mais les jeux que j’ai le plus appréciés. Commençons:

# 8: Viewtiful Joe

Je me rends compte que Viewtiful Joe venait à l’origine du GameCube mais le port PS2 était manifestement meilleur. Cela avait l’air plus net, le contrôleur n’était pas un cauchemar, et le jeu a ajouté Dante de Devil May Cry qui a joué très différemment de Joe. Dante a pu avoir plus d’attaques à distance, ce qui pourrait décimer beaucoup d’ennemis et de boss. Mais vraiment, j’ai juste apprécié le jeu et j’aimerais qu’il revienne.

# 7: Persona 4

C’est bizarre, compte tenu de combien j’aimais Persona 5 et certains autres jeux SMT, vous penseriez que je serais des gangbusters sur Persona 4, mais il n’a tout simplement pas cliqué avec moi, comme il se doit. J’aimais toujours le jouer, mais je pense que les seuls personnages que j’aimais étaient Rise et Funky Student. Dieu, pourquoi Funky Student ne pourrait-il pas être un des membres de ton groupe?! C’était toujours un jeu considérablement amélioré par rapport à Persona 3, vous permettant de contrôler directement le membre de votre groupe, mais je trouve personnellement Nanako un peu ennuyeux. Pourtant, je l’ai joué deux fois, donc je suppose que c’est quelque chose.

# 6: Grand Theft Auto: San Andreas

Histoire drôle, quand j’ai eu ma première PS2, mon père m’a acheté la PS2 et GTA: Vice City. Ce qu’il ne m’a pas obtenu, c’est une carte mémoire. Donc, pendant environ la première semaine ou deux, chaque fois que j’ai éteint ma PS2 après une nuit de jeu, j’ai perdu ma progression. Je suis devenu vraiment bon aux premières heures de Vice City. Hormis cette anecdote, San Andreas était un jeu tellement plus grand et plus étoffé qu’il dément la croyance. Alors que GTA 3 d’origine avait juste Liberty City et Vice City avait les deux îles, San Andreas avait un immense pays, plein de trois villes différentes et distinctes, et une tonne de choses entre les deux. J’ai aimé l’histoire, les personnages, même le système de mise à niveau RPG-lite. Parmi les jeux GTA, c’est toujours probablement mon préféré.

# 5: Kingdom Hearts

J’ai une tonne de nostalgie pour les Kingdom Hearts originaux. Il a essayé de prendre deux idées, Final Fantasy et Disney et de les mélanger. Cela a échoué dans cette expérience, car les parties de Final Fantasy sont devenues beaucoup plus ombragées que celles de Disney, mais c’est toujours un concept nouveau. Le jeu était maladroit à l’époque et n’a pas particulièrement bien vieilli, en particulier certains pays (Little Mermaid, Alice), mais je pense que le Kingdom Hearts original a toujours un charme naïf que les jeux ultérieurs ont vraiment manqué. De plus, avoir David Boreanaz exprimant Squall était bien dans mon livre.

# 4: Katamari Damacy

Quel jeu unique et créatif. Rouler autour du Katamari était amusant, car la balle a une physique flottante mais une fois que vous saviez ce que vous faisiez, vous pouviez vraiment bouger. Ramasser des trucs, faire grandir votre Katamari, ramasser des objets encore plus gros, est une boucle de gameplay qui ne finira jamais. Oh, bien sûr, la poêle à frire et le basket-ball sont peut-être trop grands pour vous maintenant, mais roulez encore quelques fois dans la maison en ramassant des choses plus petites, et bientôt vous les agrandirez suffisamment pour pouvoir les saisir. En outre, l’histoire est tout simplement folle de la meilleure façon avec votre père alcoolique, le roi de tous les Cosmos, aux côtés du drame de banlieue japonaise.

# 3: Bully

Alors que San Andreas est mon jeu GTA préféré, Bully est mon jeu Rockstar préféré. C’est principalement dû à la façon dont il suit ses propres règles. Au début du jeu, vous n’avez accès qu’à l’école, pas même à tous les bâtiments. Au fur et à mesure que vous parcourez les différents chapitres de l’histoire, d’autres zones de l’école et de la ville environnante se déverrouillent. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez explorer le carnaval, l’hôpital psychiatrique, même la périphérie de la ville. Tout tourne autour de l’histoire ayant un sens dans ces nouveaux domaines et forçant les développeurs à la rendre spéciale. De plus, Jimmy est génial, diable, presque tous les enfants du jeu sont uniques, et il tient toujours 14 ans après sa sortie initiale.

# 2: Shin Megami Tensei: Nocturne

C’est probablement le premier RPG moderne que je me souvienne avoir joué. J’ai joué à Mario RPG sur le SNES et à quelques RPG de Sega CD (yeesh), mais SMT: Nocturne est toujours quelque chose que vous pouvez regarder maintenant et voir où beaucoup de choses se sont infiltrées dans les nouveaux jeux. J’ai vraiment adoré le décor du monde, vous incarnez un demi-démon après que le monde s’est produit et vous essayez simplement de retrouver vos amis qui sont perdus dans le nouveau monde infesté de démons. Le système de cartes est assez étrange par rapport aux jeux actuels, mais le système de combat, avec son combat au tour par tour, est aussi éprouvé que la plupart des autres jeux SMT.

# 1: Okami

Chaque fois qu’Okami est réédité, je sors et je l’achète. À l’heure actuelle, je l’ai sur PS3, PS4, Switch et PC, je pense. Je doute que je l’achèterai si / quand il sortira sur iOS / Android. J’adore toujours la mécanique du jeu. Le combat lui-même est amusant, surtout plus tard, lorsque vous devez commencer à uriner et à craquer sur les ennemis pour obtenir une monnaie spéciale. Les armes se sentent bien, les pouvoirs divins que vous obtenez, à la fois au combat et juste en explorant, sont percutants et uniques. Je jouerai à ce jeu tous les deux ans environ et je trouverai encore de nouvelles choses à faire et des façons de jouer avec.

Pour les commentaires, listez vos jeux PS2 préférés et pourquoi.

