Les 8 meilleurs PPV de lutte de 2019: de la WWE Wrestlemania au double ou rien d'AEW

Quelle année étrange 2019 a été pour la lutte professionnelle. La marque NXT de la WWE a finalement commencé à gagner la reconnaissance qu'elle mérite en tant qu'acteur majeur de l'industrie, tandis que Smackdown est passé à un nouveau réseau et All Elite Wrestling – dirigé par les Young Bucks, Cody (Don't Call Him Rhodes) et Kenny Omega – a lancé ses premières séries télévisées hebdomadaires et événements PPV.

Avec un espace de lutte aussi encombré, vous pourriez penser qu'il serait difficile de noter les meilleurs PPV de l'année. Après tout, la WWE les présente pratiquement toutes les deux semaines à ce stade. Cependant, la crème monte toujours, et c'est exactement ce qui s'est passé dans le monde de la lutte professionnelle. Il y avait des dizaines de PPV cette année, mais nous – les nerds de la lutte GameSpot – avons sélectionné les huit meilleurs que vous devriez réserver pour vous assurer de regarder.

Jetez un œil à nos pay-per-views préférées de 2019 ci-dessous. Bien que la WWE soit bien représentée, oui, il y a quelques entrées qui pourraient vous surprendre. Ensuite, alors que vous vous préparez à une lutte encore plus intense en 2019, jetez un coup d'œil à nos moments préférés de 2019.