Les 8 principales variantes de console: Sony PSX, Game Boy Advance SP, Plus

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Je suis de retour pour enfin parler des variations / variantes de la console. La plupart des consoles ont tendance à n’être disponibles qu’en quelques couleurs, mais certaines d’entre elles sont repensées pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, être affinées, etc. C’est de cela que je suis ici pour vous parler aujourd’hui. Commençons:

# 8: TurboExpress

Le Sega Nomad et TurboExpress sont à peu près la même idée: créer une forme portable d’une console domestique afin que les gens puissent y jouer en déplacement. Entre les deux, l’Express était la console la plus froide, les batteries ont duré beaucoup plus longtemps que dans le Nomad, il y avait un addon TV Turner, et il avait juste l’air plus cool. De plus, c’était une intrigue dans le film de Will Smith “Ennemi de l’État”, donc c’est quelque chose. Il existe maintenant des consoles non officielles comme la console «SupaBoy» d’Hyperkin, mais le TurboExpress est toujours plus cool que cela.

# 7: HDMI Xbox 360

Contrairement à la plupart des autres consoles de cette liste, la HDMI Xbox 360 (Zephyr) ne se distingue pas fonctionnellement des autres modèles, à part le port supplémentaire évident. La raison pour laquelle il figure sur cette liste est que la console résout deux des problèmes les plus flagrants de la 360 d’origine. Le premier est la taille du texte petite / floue. Quiconque a essayé de jouer Dead Rising sur un téléviseur CRT avec des câbles composites sait de quoi je parle. Le deuxième problème est généralement (pas toujours mais généralement) la résolution des problèmes de «Red Ring of Death» qui ont tourmenté les premières exécutions de la console Xbox 360. Les unités Zephyr pourraient toujours être Red Ring, mais cela était beaucoup moins susceptible de se produire qu’avec les anciennes unités.

# 6: Game Boy Light

Quelques-unes de ces variantes ne sont jamais arrivées en Amérique et c’est l’une d’entre elles. Le Game Boy Light était une version d’un Game Boy, mais il a un rétro-éclairage bleu que vous pouvez allumer. Vous vous souvenez des montres et des affichages numériques au milieu des années 90 avec le rétro-éclairage? Penser que. En ce qui concerne la taille, il est extrêmement similaire à la couleur Game Boy, en fait, je ne serais pas surpris s’ils utilisaient le moule pour la lumière pour le GBC. J’ai en fait obtenu une de ces consoles des années plus tard parce que je pensais juste que c’était un écran cool.

# 5: Sony PSX

La PSX est une autre console réservée au Japon. Il s’agit essentiellement d’une PS2 avec une carte tuner TV et un disque dur afin que vous puissiez y enregistrer des programmes. Pensez essentiellement à une PS2 + une Tivo, et vous avez l’idée. C’était la première console Sony à avoir cette barre Cross Media que la PS3 et la PSP ont fini par utiliser. Le problème avec la PSX était qu’elle était vraiment chère, délicate et compliquée. Par exemple, disons que le disque dur a échoué, le PSX deviendrait un lourd presse-papier car la console était verrouillée sur le disque. Pourtant, étant donné que la chose est sortie en 2003, c’était pour le moins une console avant-gardiste.

# 4: Panasonic Q

Le Panasonic Q est toujours l’une des plus belles consoles de tous les temps. Doté d’une façade métallique, d’un écran LCD et d’un lecteur de DVD à plateau, ce Game Cube spécialisé est tout simplement «cool». Le fait qu’il puisse lire des DVD / disques de grande taille est probablement la meilleure touche, mais le Q avait juste beaucoup de choses emballées dans un boîtier assez petit, en particulier avec les ports de contrôleur allumés. Ceci est une autre console qui n’est sortie qu’au Japon, et pour un prix très élevé, ce qui est une énorme déception car je n’en aurai probablement jamais.

# 3: Treamcast

Le Treamcast est la seule console «non officielle» de cette liste. Cela a été fait par une entreprise chinoise, vous enverriez votre Dreamcast et ils verrouillaient un écran dessus et ajoutaient des haut-parleurs sur le côté. Fondamentalement, cela faisait du Dreamcast une unité «portable», pour des trucs comme faire de longs trajets en voiture (avec un adaptateur de voiture également), et des trucs comme ça. Le Treamcast n’était qu’une version plus volumineuse du Dreamcast, mais je pensais qu’il avait l’air soigné et j’aurais aimé en avoir un.

# 2: NES Top Loader

Le chargeur supérieur peut ne pas sembler aussi emblématique que le NES d’origine, mais il corrige un défaut. Principalement le connecteur de la broche de la cartouche se détache et les jeux ne peuvent pas toujours fonctionner. Alors… c’est bien. Il y a quelques petits problèmes comme les stupides contrôleurs de triangles ou le manque de certaines entrées AV, mais ça va. C’est mieux que d’avoir à réinstaller le connecteur pour que vos jeux NES fonctionnent.

# 1: Game Boy Advance SP

C’est le grand parce qu’il a non seulement corrigé un problème de conception, mais était également l’une des consoles Nintendo les plus esthétiques / fonctionnelles jamais fabriquées. Le Game Boy Advance d’origine avait un problème avec l’écran étant … pas génial en raison d’un manque de lumière. Auparavant, les Game Boys avaient également ce problème, mais cela ne vous importait pas vraiment car la fidélité graphique n’était pas trop importante. C’est devenu un problème avec la GBA parce que les jeux sont devenus plus détaillés et que les gens voulaient vraiment voir à quoi ils jouaient. Le GBA SP a ajouté un rétro-éclairage et a réduit la taille de la console en lui donnant un facteur de forme à clapet et c’était génial.

Bonus: débogage PlayStation 1

C’est une entrée bonus car c’est en fait une console que j’ai. J’ai ce débogage PS1 (la photo est aussi la mienne) que j’ai eu il y a quelques années. La couleur bleue est super, et elle a quelques fonctionnalités spéciales que la PS1 ordinaire n’a pas. Il a un connecteur / cordon d’alimentation différent. Cela ressemble à une brique d’alimentation pour ordinateur portable que vous devez brancher. De plus, la PS1 peut jouer à des jeux d’importation (japonais) ou brûlés sans rien faire. Alors… c’est bien. De ma collection actuelle de jeux vidéo, c’est probablement l’une des choses les plus cool que je possède.

