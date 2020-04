Les abonnements et les ventes Xbox ont grimpé en flèche à cause du coronavirus

Par Rodolfo León

Phil Spencer, chef de Xboxest récemment apparu dans un épisode de IGN déverrouillé, et au cours de l’interview, on lui a demandé si la marque connaissait une augmentation des abonnements de Xbox Game Pass parmi la pandémie de coronavirus. Ici, nous vous disons ce qu’il a dit Spencer a propos.

Dans ses propres mots:

«Tout est pour le ciel. Tout. Minecrast est énorme, Game Pass est énorme, nous assistons à de fortes ventes de matériel… Nous faisons très attention à ne pas exploiter la situation, je pense que nous ne voyons que le rôle que les jeux vidéo jouent à la maison mais amplifié… Mais oui, Game Pass est incroyablement fort en ce moment, et c’est formidable de voir que nous pouvons apporter de nombreux jeux formidables à nos clients. »

Spencer Il a également évoqué l’impact que la mise en quarantaine du COVID-19 avec les plans de lancement du Xbox Series X. Le manager mentionne qu’ils se sentent très bien pour l’instant, mais il sait aussi que les choses peuvent changer à tout moment:

“En tant qu’équipe de jeu vidéo de premier plan, nous avons des conversations presque tous les jours, au fur et à mesure que les équipes apprennent l’impact du travail à distance sur leur productivité, ce qu’elles peuvent faire … Faire avancer la plate-forme, bien le faire et faire avancer les jeux – c’est probablement la plus grande variante d’ici le lancement, et nous examinons cela au fur et à mesure que nous progressons, en gardant votre sécurité comme notre priorité absolue. Nous fabriquons des jeux vidéo, nous ne travaillons pas dans le secteur de la santé, nous ne sommes pas en première ligne, nous devons avoir cette perspective. »

Source: IGN

