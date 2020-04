Les acteurs de la guilde se réunissent pour le flux D&D de charité ce soir

La guilde a été l’un des précurseurs de la série Web réussie, et sa distribution se réunit ce soir pour un flux de bienfaisance D&D. La websérie mémorable de Felicia Day sur les membres d’une guilde MMO en ligne semblable à World of Warcraft se réunira ce soir pour le flux de charité Twitch à 19 h 00 pour soutenir No Child Hungry, un organisme de bienfaisance axé sur l’alimentation des enfants défavorisés aux États-Unis.

La guilde a été créée et écrite par Day qui a également joué le rôle de Codex / Cyd, une violoniste de concert socialement maladroite qui est accro au MMO qu’elle joue avec ses camarades de guilde: le stalkerish techniquement averti mais effrayant Zaboo (Sandeep Parikh), le radin et Vork (Jeff Lewis), obsédé par les jeux, Blades, un lycéen / troll en ligne Blades (Vincent Caso), Clara (Robin Thorsen), une mère au foyer négligente, et leur garde forestière hostile et secrète Tinkerbella (Amy Okuda). Tout en essayant de faire face aux caprices sociaux de l’autre, le groupe finit par se retrouver dans la vraie vie et se frayer un chemin à travers des mésaventures qui révèlent davantage qui ils sont en tant que personnes.

La série a été lancée en 2007, inspirée par les expériences de la vie réelle de Day en tant que joueur, et a été partiellement financée par des fans faisant des dons, devenant rapidement une série Web réussie. Il a également été le précurseur de la chaîne YouTube Day’s Geek & Sundry, qui a elle-même contribué au lancement de la série de jeux en direct D&D en direct, incroyablement réussie, Critical Role.

Vous pouvez regarder le flux, qui verra l’actrice et extraordinaire DM Amy Vorpahl mener une aventure pour le groupe, sur le flux Twitch de Day ici.