Les acteurs de Watchmen veulent que vous vous laviez les mains

Watchmen, notre émission préférée de 2019, pourrait ne pas revenir pour une autre saison, mais les stars de l’émission ont trouvé une raison de se réunir. Le showrunner Damon Lindelof s’est rendu sur Instagram pour publier une vidéo de la distribution de l’émission encourageant les gens à se laver les mains et à pratiquer une distanciation sociale efficace au milieu de la crise COVID-19.

La vidéo ne contient pas vraiment beaucoup de conseils pratiques, mais si nous mettons de côté un instant comment les célébrités créant des vidéos comme celle-ci peuvent être condescendantes, nous avons ici une belle petite réunion de la distribution célèbre de la série – et certaines ils ont livré leurs messages de caractère.

La vidéo ci-dessous comprend Regina King (Angela Abar), Yahya Abdul-Mateen II (Cal), Tom Mison (M. Phillips), Sara Vickers (Mme Crookshanks), Andrew Howard (Red Scare), Jean Smart (Laurie Blake) , Tim Blake Nelson (Wade Tillman), Dustin Ingram (agent Petey) et Jovan Adepo (Will Reeves).

Le point culminant est le retour de Jean Smart à Laurie Blake, toujours aussi caustique et abrasif. Être appelé “distance sociale refusant les trempettes ** t” par Silk Specter elle-même est un délice. Ingram peut également faire allusion à l’obsession de Petey Watchmen, qui a été largement gardée en dehors de la diégèse de l’émission et expliquée via Peteypedia.

Si vous êtes toujours perplexe à propos de Watchmen, consultez tous les détails qui ont été expliqués dans le podcast officiel de l’émission.

Les meilleurs nouveaux jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-ci – Avril 20205 Grands nouveaux jeux Switch, PS4, Xbox One et PC à venir – 22 au 31 mars 2020 Le mode immersif de Breakpoint fonctionne presque Nous testons la demi-vie Alyx sur tous les principaux casques VR Principales fonctionnalités de Nintendo Direct: Animal Crossing, Super Smash Bros et plus Call of Duty Warzone, Modern Warfare et mises à jour mobiles: tout ce que vous devez savoir en moins de 3 minutesStar Trek: Picard Episode 10 “Et dans Arcadia Ego, Part 2 “Breakdown & Easter EggsComment Animal Crossing est venu de l’un des plus grands échecs de NintendoEssayer de survivre à un nouveau niveau mortel dans GTFOCome Chill with Us In Animal Crossing: New Horizons | GameSpot Community FridaysPredator: Hunting Grounds – Hunt Or Escape The Predator Trial Weekend TrailerDestiny 2 – Où est Xur? Guide de localisation des fournisseurs exotiques 27/03 – 31/03

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Watchmen de HBO – Les plus grandes questions sans réponse