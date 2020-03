Les amis de Mineral Town arrivent à Switch en juillet

Il n’y a rien de plus paisible que la nature, encore plus dans notre situation actuelle. Nintendo Switch propose de nombreuses alternatives pour profiter de la nature dans le confort de nos maisons, soit avec le très attendu Animal Crossing New Horizons qui ouvre cette semaine, ou avec Rune Factory 4 Special, qui a atterri à la mi-février sur Nintendo Switch. Mais si cela ne semble pas suffisant, dans quelques mois, nous aurons une autre occasion de gérer et de prendre soin de notre propre ferme à travers HISTOIRE DES SAISONS: Friends of Mineral Town.

HISTOIRE DES SAISONS: Friends of Mineral Town

Europe merveilleuse vient d’annoncer que le nouvel épisode de la série arrivera prochainement sur Nintendo Switch en Europe 10 juillet. Bien que «nouveau» puisse ne pas être le bon mot, car il s’agit d’un remake du titre original qui est sorti pour Game Boy Advance en 2003. De cette façon, nous verrons de nombreux visages familiers et revivrons l’expérience originale, mais tous avec un lifting qui adapte le jeu au Graphiques HD avec un style simple mais plein de charme.

En outre, Marvellous Europe souligne que HISTOIRE DES SAISONS: les amis de la ville minérale arriveront pleinement localisé dans les langues européennes, y compris l’espagnol. Cela rendra beaucoup plus facile de se faire des amis avec les habitants pendant que nous cultivons des légumes et prenons soin des animaux. Il reste encore quelques mois pour pouvoir avoir nos mains HISTOIRE DES SAISONS: Friends of Mineral Town, mais cela vaudra la peine d’attendre pour pouvoir revivre l’un des classiques les plus reconnus de la série.

