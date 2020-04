Les amis seront de nouveau disponibles en streaming très bientôt

Cela fait bien plus d’une décennie que Friends a terminé – et plus de 25 ans depuis la première du spectacle – mais la sitcom classique reste une grande partie de la culture pop. Jusqu’à la fin de l’année dernière, un public plus jeune qui avait manqué Friends la première fois avait pu le regarder sur Netflix. Il a été supprimé au début de l’année mais aura bientôt une nouvelle maison de streaming – HBO Max.

La nouvelle plate-forme de streaming de WarnerMedia sera lancée le 27 mai et les 10 saisons de Friends seront l’un de ses titres phares. Il n’y a pas beaucoup de séries de plus d’un quart de siècle qui pourraient être une grande partie de la journée de lancement d’un nouveau service de streaming, mais la plupart des émissions ne sont pas des amis. C’était un gros problème quand il a été annoncé l’année dernière que la série quittait Netflix, d’autant plus que le géant du streaming aurait payé 100 millions de dollars juste pour maintenir l’émission sur sa plate-forme pendant une année supplémentaire lorsque son accord de licence a initialement expiré à la fin de 2018. Selon les analystes, Friends était l’une des séries les plus diffusées sur Netflix.

Cependant, il y a une émission liée à Friends qui ne sera pas disponible le jour du lancement de HBO Max, et c’est la réunion de réunion très attendue. Le spectacle devrait réunir les stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer. Cependant, la pandémie de COVID-19 a retardé la production du spécial.

D’autres émissions populaires qui seront disponibles sur HBO Max comprennent Big Bang Theory et South Park, ainsi que des films tels que les films d’animation classiques de Studio Ghibli, des succès DC comme Joker et Wonder Woman et les films The Matrix. Il existe également une variété de séries originales, telles que la comédie Love Life, avec Anna Kendrick, et le concours de danse de salon Legendary.

HBO Max coûtera 15 $ par mois. Ce prix comprend une grande variété de contenu de bibliothèque d’autres marques appartenant à WarnerMedia. Il s’agit notamment de DC Entertainment, ., TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth et Looney Tunes. Les abonnés existants à HBO Now auront accès à HBO Max au lancement sans frais supplémentaires, tandis que les abonnés à HBO via les services de télévision d’AT & T seront également mis à niveau automatiquement.

