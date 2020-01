Les analystes du box-office prédisent une ouverture de 20 à 40 millions de dollars pour Sonic Movie

Les analystes du box-office ont publié leurs prédictions sur la performance du film d’action en direct de Sonic The Hedgehog lors de son week-end d’ouverture.

Selon Deadline, le film Sonic pourrait rapporter entre 41 et 47 millions de dollars le week-end d’ouverture, tandis que Box Office Pro prévoit une fourchette plus modeste de 20 à 30 millions de dollars.

Box Office Pro a également partagé les facteurs suivants qui ont influencé leur prédiction:

AVANTAGES:

Les fans plus âgés de la franchise de jeux vidéo emblématique peuvent se révéler, en particulier les parents qui voudront présenter la série à la génération actuelle de jeunes.

Les mesures sur les médias sociaux sont de plus en plus positives car le sentiment s’est amélioré ces derniers mois grâce à la décision du studio de «corriger» la conception de Sonic après le tollé en ligne plus tôt cette année.

Le week-end de vacances devrait être propice à un jeu familial solide, et obtenir un saut de trois semaines sur Pixar’s Onward offre une marge de respiration équitable.

LES INCONVÉNIENTS:

En général, les adaptations de jeux vidéo ont une histoire assez triée au box-office. Il reste à voir si le bouche à oreille et les critiques peuvent le faire comme ils l’ont fait pour le détective Pikachu.

Fait intéressant, Box Office Pro semble avoir beaucoup moins confiance en Sonic qu’en détective Pikachu. Dans leurs prévisions pour le détective Pikachu, les analystes du site ont prédit un week-end brut de 75 millions de dollars, malgré une forte concurrence avec Avengers: Fin de partie.

Que pensez-vous de leurs prédictions pour Sonic? Faites le nous savoir dans les commentaires.

