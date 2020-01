Les anciennes versions de Football Manager disparaissent de Switch eShop au lancement de 2020

Mise à jour (jeu 9 janvier 2020 11h30 GMT): Nous avons reçu une déclaration de Sega expliquant la disparition. Il indique que les accords de licence sont à blâmer pour la suppression des jeux et que chaque version de Football Manager ne peut être vendue que “pour une durée limitée”.

“La nature des accords de licence que SEGA et Sports Interactive signent avec les clubs, les ligues et les joueurs signifie que nous ne pouvons vendre chaque version de Football Manager que pour une durée limitée. Dans ce cas, la suppression des anciennes versions de FM n’a rien à voir. avec Nintendo, mais est dû à des clauses de ces accords de licence. Cette restriction s’applique à toutes les versions de FM sur toutes les plateformes (vous ne pouvez donc plus acheter de FM19 sur Steam, par exemple). “

Article d’origine (ven 20 décembre 2019): La semaine dernière, le lancement de Football Manager 2020 Touch sur Nintendo Switch, donnant aux fans la chance de se procurer la dernière version de l’eShop juste à temps pour Noël. Curieusement, il semblerait que les anciennes versions – 2019 et 2018 – aient été supprimées de la boutique numérique pour faire place au nouveau titre.

La bizarrerie a été portée à notre attention par le critique de Nintendo Life et le bon gars polyvalent Chris Scullion. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Chris a remarqué que les pages des jeux 2019 et 2018 ont été supprimées, les anciennes URL vous amenant maintenant à des pages d’erreur. Voici le lien vers ce qui était Football Manager 2019, par exemple.

[thread] Voici donc quelque chose que j’ai découvert qui est un peu sournois. J’ai passé en revue Football Manager 2020 Touch on Switch et, comme vous le verrez lorsque la mise en ligne sera disponible sur @nintendolife, c’est amusant mais n’offre pas beaucoup plus que le match de l’année dernière. (1 /?) Pic.twitter.com/d62pHJz58j— Chris Scullion (@ scully1888) 20 décembre 2019

Le problème est qu’il ressemble à l’ajout de Football Manager 20 à la boutique en ligne Switch, Sega a également supprimé Football Manager 19 et 18. Ils apparaissent toujours dans les recherches Google, mais génèrent des erreurs si vous cliquez sur les liens et n’apparaissent pas si vous recherchez manuellement. pic.twitter.com/q8qWxTCR7M— Chris Scullion (@ scully1888) 20 décembre 2019

Maintenant, le raisonnement derrière la suppression n’est pas clair à ce stade, donc nous ne voulons pas deviner les intentions de Sega, mais nous espérons que ce n’est pas simplement un moyen de forcer les fans à choisir la dernière version. Pour ceux qui ne se soucient pas trop d’obtenir les équipes mises à jour et autres, saisir une version plus ancienne et réduite a beaucoup de sens; en l’état, le seul moyen pour les nouveaux joueurs de profiter de Football Manager est d’acheter la dernière édition à prix plein.

Nous avons contacté Sega pour obtenir des commentaires sur la suppression des deux jeux et mettrons à jour cette histoire si et quand nous reviendrons.

