Les anciens compositeurs rares David Wise et Grant Kirkhope sur l’écriture pour Yooka-Laylee, leurs inspirations et leur travail à domicile – Long métrage

Le mois dernier, le label de musique Materia Collective a publié les bandes originales Yooka-Laylee et sa suite Yooka-Laylee et l’antre impossible sur une multitude de vitrines numériques et de plateformes de streaming. La musique des deux lettres d’amour de Playtonic Games aux plates-formes passées était soit relativement difficile à trouver grâce à des versions limitées, mais elles sont maintenant disponibles en ligne dans tous les endroits où vous vous attendez à les trouver et / ou à les diffuser.

Les deux jeux se délectent de la nostalgie des joueurs pour les plateformes Rareware vintage comme le Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country série, et enrôler les compositeurs derrière ces classiques n’était pas une petite partie de clouer la sensation que Playtonic visait. Les mélodies texturées de Grant Kirkhope et David Wise (ainsi que de ses collègues anciens de Rareware Steve Burke) ont repris cet esprit joyeux et espiègle et ont joué un rôle important dans le succès de Yooka-Laylee.

David Wise a commencé à composer chez Rare à la fin des années 80 pour un certain nombre de titres NES, dont Slalom, RC Pro-AM et Battletoads. Grant Kirkhope a commencé dans l’entreprise environ une décennie plus tard en travaillant sur des jeux comme Killer Instinct Gold et était responsable de plusieurs bandes sonores pendant les années d’or N64 de Rare, y compris GoldenEye 007 (aux côtés de Graeme Norgate et Robin Beanland). Avec près de six décennies d’expérience dans la composition entre eux, nous nous sommes demandé si leur processus d’écriture avait beaucoup changé depuis le début de leur carrière VGM. Se retrouvent-ils avec beaucoup de bits et bobs inutilisés ou est-ce un processus plus économique de nos jours?

“En fait, je n’ai pas grand-chose qui ne soit pas utilisé”, nous dit Kirkhope par e-mail. “Je pense que parce que je suis en contact constant avec la personne pour laquelle je travaille, je fais donc des changements tout le temps. De plus, j’essaie de toujours envoyer les 32 premières barres environ pour vérifier si je vais dans la bonne direction.” direction, de cette façon, cela me fait gagner du temps à écrire un morceau entier et il est rejeté et ensuite avoir à recommencer à zéro. “

Wise adopte une approche similaire pour clouer l’idée de base avant de perdre du temps à affiner quelque chose qui ne correspond pas tout à fait. “J’ai appris il y a longtemps à Rare en présentant une piste à Tim Stamper (l’un des frères qui a fondé Rare en tant que directeur artistique) que si une piste ne fonctionnait pas, il faudrait beaucoup plus de temps pour la réparer que pour la supprimer et recommencez tout simplement. J’ai tendance à dessiner pendant la première heure tous les jours, juste pour que les idées initiales soient travaillées plus tard. En raison de ce processus, si je ne suis pas satisfait d’une idée – je ne présenterai pas jusqu’à ce que je trouve une idée, j’en suis satisfait. Je suis sûr qu’il y a plusieurs milliers d’idées que j’ai abandonnées, cependant, tout cela fait partie du processus pour trouver une meilleure idée à utiliser. “

J’ai appris il y a longtemps chez Rare … que si une piste ne fonctionnait pas, il faudrait beaucoup plus de temps pour la réparer que pour la supprimer et simplement recommencer.

Comme Kirkhope le mentionne, la rétroaction constitue toujours une grande partie du processus pour les deux compositeurs. “Je reçois toujours beaucoup de commentaires et je dois encore apporter beaucoup de changements. Je ne pense pas qu’il y ait un compositeur là-bas qui n’ait pas à s’en occuper. Je pense qu’il y avait une pièce sur Mario + Lapins Crétins que j’ai fait 20 versions d’avant ce gémissement Davide Soliani [Mario + Rabbids: Kingdom Battle game director and Grant’s pal] était heureux!”

“Nous sommes embauchés pour avoir un certain son et caractère”, convient Wise, “et cela s’accompagne de certaines attentes préconçues. Ce qui est à la fois bon et parfois un peu difficile. Cependant, je continue de me pousser à trouver un nouvel angle de travail avec.”

Les projets Yooka-Laylee ont obligé les compositeurs à rappeler et faire écho à leur propre travail passé d’une manière très spécifique, sans se répéter ni tomber dans la parodie. Nous imaginons qu’il doit être difficile de s’efforcer consciemment de trouver quelque chose de nouveau tout en prenant une influence si ouverte sur votre propre passé.

“Certainement, je pense que vous ne pouvez pas y échapper. “Kirkhope confirme.” Avec le premier jeu Yooka, il était évident qu’il fallait ce Banjo-Kazooie-ness donc j’ai dû trouver un moyen de ne pas faire exactement comme BK mais juste assez que les gens ont cette saveur. Avec Yooka 2, ce n’était pas vraiment un problème car ils ne voulaient pas que ça sonne comme ça. “

Marcher sur la corde raide entre l’ancien et le nouveau monde tout en les séparant est un défi, et garder une trace des mélodies familières peut également être difficile, surtout après plusieurs décennies dans la composition. “Quand je travaillais sur Donjons de bureau J’avais écrit un morceau qui me semblait familier mais je ne pouvais pas le placer, heureusement j’ai remarqué que j’avais écrit exactement la même mélodie pour l’un des morceaux que j’ai fait pour Château de l’illusion avec Mickey Mouse, donc je l’ai changé! “

Avec une telle expérience de richesse sous leur ceinture, vous pourriez supposer que l’écriture vient plus facilement de nos jours. Ce n’est sûrement qu’un cas de première note, laissez tomber un troisième, et – bish-bash-bosh – un autre gagnant, non? “Haha! J’aimerais tellement que ce soit aussi simple”, dit Wise. “Non, chaque composition que je m’efforce de trouver quelque chose de nouveau et / ou unique pour ajouter un sentiment d’excitation au processus de composition. Rappelez-vous tous ces croquis inachevés dont j’ai parlé plus tôt? Eh bien, je continue jusqu’à ce que je me connecte avec la composition que je suis visant à atteindre. Cela ne devient certainement pas plus facile, mais nous espérons que cela semble un peu plus développé dans un style de composition. “

Partout où nous travaillons, comme [work-from-home] compositeurs, c’est un peu comme être en quarantaine et verrouillé tout le temps

Kirkhope attribue éviter le blocage de l’écrivain à une routine quotidienne stricte. “J’ai Rare à remercier pour cela. Parce que j’ai passé 12 ans là-bas en tant que compositeur personnel, j’ai pris l’habitude de commencer à écrire à 9h00 et finir à 17h00, c’est un très bon régime pour entrer. Je ne pouvait pas rester assis là dans une pièce sombre et attendre que la main du Seigneur me donne un air, je devais continuer! Je travaille toujours comme ça aujourd’hui. “

En tant qu’entrepreneurs externes, nous nous demandons s’ils manquent la dynamique de l’équipe ou se rendent au travail au bureau (ou à l’étable dans le cas de la vieille école Twycross Rare). Peut-être que la paix et la tranquillité de la maison sont plus propices à l’écriture et à l’enregistrement? “J’aime vraiment être indépendant “, nous dit Kirkhope.” Je trouve que cela m’a rendu beaucoup plus productif car je peux définir mes propres heures de travail. Je sais quand je travaille le mieux et quand c’est comme se faire des dents! “

«Partout où nous travaillons, en tant que compositeurs, c’est un peu comme être constamment en quarantaine et en lock-out», explique Wise. “Heureusement, nous lâchons de temps en temps pour aller parler à d’autres humains.”

David Wise (à gauche) en photo avec le compositeur playtonique Matt Griffin lorsque nous les avons rencontrés l’année dernière autour de la sortie de Yooka-Laylee et de l’impossible repaire.

Alors que la musique de l’original Yooka-Laylee a été entièrement écrite par Grant, David et Steve Burke, la part du lion de la bande originale de The Impossible Lair a été composée par les compositeurs Playtonic internes Dan Murdoch et Matt Griffin. “J’ai pris plus de place à l’arrière parce que Gavin [Price, Playtonic co-founder] ne paierait pas d’argent! “, plaisante Kirkhope. Malgré la réduction des rôles dans la suite, leur présence tendait sans doute à attirer l’attention du travail de la talentueuse équipe interne de Playtonic. Nous nous sommes demandé si cela était une source de frustration.

“Il était inévitable que nos noms soient au centre des préoccupations”, continue Kirkhope, “donc j’ai fait de mon mieux pour toujours dire aux gens que Matt et Dan ont fait la plupart de la musique et je n’ai fait qu’un tout petit peu. Ce n’est pas frustrant pour moi se sentent mal que Matt et Dan n’obtiennent pas le crédit qu’ils méritent. “

“Je pense que Matt et Dan ont fait un travail incroyable avec leurs compositions », explique Wise.« Je ne pense pas que moi-même ou Grant aient été crédités pour le travail des autres, car nous avons clairement indiqué dès le premier jour que nous n’étions pas les principaux compositeurs. Je pense que l’utilisation de nos noms a été utilisée pour aider à féliciter le jeu et aider au marketing, mais ce n’est pas inhabituel. “

Playtonic recherchait quelque chose d’un peu différent des débuts du caméléon et de la chauve-souris pour la suite. “Lors du premier match, j’ajoutais des pistes spécifiques pour donner un changement de rythme et des couleurs différentes aux merveilleuses pistes que Grant avait produites”, explique Wise. “Pour le deuxième match, il s’agissait bien plus d’expérimenter des façons différentes ou inattendues d’utiliser un ukulélé.”

L’Impossible Lair est passé d’une plate-forme entièrement 3D à une plate-forme latérale, et s’est plutôt bien passé.

“Playtonic demandait un son différent pour le deuxième match, ils voulaient qu’il soit plus petit et pas aussi gros que le premier match”, reconnaît Kirkhope. Le passage d’une plate-forme 3D expansive à une plate-forme 2D encore expansive pourrait avoir abouti à quelque chose de moins “ grandiose ”, mais la saveur différente de l’OST de The Impossible Lair n’est certainement pas moins brillante.

Comme pour toute entreprise créative, tout ce que vous digérez a naturellement un effet sur votre propre travail. «Il y a toujours des morceaux de musique très influents qui nous ont inspirés tous les deux», explique Wise. “Tout en apprenant notre métier, il y a eu des pièces que j’ai minutieusement travaillées pour recréer afin d’apprendre le processus de composition. Celles-ci ne peuvent que contribuer à influencer le style d’un compositeur.”

Faire en sorte que les gens parlent encore de choses que j’ai écrites il y a 20 ans est fou pour moi.

Nous demandons ce qu’ils ont écouté récemment. «Hmmmm… .. beaucoup de John Williams comme d’habitude», dit Kirkhope. “Je joue World of Warcraft Classic et c’était super d’entendre à nouveau cette musique. J’ai passé beaucoup de temps à jouer à WoW quand j’étais à Rare et j’avais oublié à quel point la musique était bonne. “Sage aussi a écouté la musique des jeux.”Spyro le dragon sur Switch avec des compositions remixées de Stewart Copeland. “

Bien qu’il existe des similitudes évidentes entre les approches des compositeurs et les antécédents professionnels, leur travail est idiosyncrasique, mais varié. “Je pense que Grant et moi avons nos propres styles […] il est assez facile de choisir une composition de Grant car je suis sûr que c’est probablement aussi le cas pour mes compositions. “Lorsqu’on leur demande s’il y a un morceau de musique dans leur catalogue, ils souhaitent pouvoir revenir pour changer ou peaufiner, Kirkhope ne pense pas: “Pas vraiment, je ne suis pas un très bon polisseur, si j’y retourne, je ne ferais qu’empirer les choses!”

D’un autre côté, Wise pourrait continuer à peaufiner pour toujours. “Je dois toujours me forcer à arrêter. Compte tenu du temps, je serais encore en train de peaufiner des chansons d’il y a des années” […] Je pense constamment: un peu trop de réverbération sur ce bit, la batterie devrait avoir plus de poids ici et il y a un crash de cymbale manquant qui aurait vraiment dû être inclus. Certaines cordes à ce bit adouciraient la flûte et ainsi de suite. Ça ne s’arrête pas. “

L’affection et l’émotion que les mélodies de Wise et Kirkhope continuent d’évoquer chez les joueurs de nombreuses années plus tard sont quelque chose de réconfortant et d’humiliant. Leur musique a eu un effet profond sur de nombreux joueurs qui ont écouté leur travail pendant des heures.

Nous avons été connus pour pleurer au Banjo. Que Smash révèle … * sniff *

“C’est quelque chose auquel je ne vais jamais m’habituer “, se demande Kirkhope.” Je n’aime pas vraiment tout ce truc sur l’ego. Je dis toujours que pour tout artiste de toute persuasion – que ce soit un compositeur, un photographe ou un écrivain, etc. – avoir une personne dans le monde comme quelque chose qui est sorti de leur tête est tout simplement incroyable. Dire que les gens parlent encore de choses que j’ai écrites il y a 20 ans est fou pour moi, je pensais que ça serait oublié dans quelques mois! “

“C’est toujours très humiliant quand les gens réagissent si favorablement et émotionnellement à nos compositions”, reconnaît Wise. “Les fans sont en effet extrêmement gentils avec leurs commentaires. Mais ces commentaires nous aident également en tant que compositeurs.”

L’album concept de Wise Salamandos, à venir bientôt.

Nous avons utilisé le terme «hommes d’État plus âgés» dans notre correspondance concernant la position de Kirkhope et Wise dans le monde de la composition pour les jeux. Cela semblait approprié compte tenu de leur carrière s’étalant sur une décennie, qui combinait la course de 8 bits jusqu’à ce que nous sommes jusqu’à présent. Cependant, avec John Williams qui travaille toujours bien jusqu’à la fin des années 80, ces gars sont à peine à mi-chemin de leur carrière et il n’y a aucun signe de ralentissement de sitôt. Kirkhope minimise l’idée qu’une sorte de tournée de concerts pourrait être une bonne source de revenus (“Je voudrais le faire, mais je ne pense pas que quelqu’un viendrait!”), Mais Wise a un combo mettant en vedette d’autres anciens luminaires Rare qui joue régulièrement avec un ensemble mettant en vedette des classiques de son catalogue.

“Les Dave Wise Five ont joué au MAGfest de Washington DC cette année. Nous étions en décalage horaire et incroyablement fatigués après avoir joué le soir du Nouvel An au Royaume-Uni – puis nous sommes immédiatement rendus à Heathrow pour monter dans un avion transatlantique pendant neuf heures. ne dors pas parce que c’était trop inconfortable. Nous sommes ensuite restés debout pour nous synchroniser avec le nouveau fuseau horaire. Puis après environ six heures de sommeil – nous sommes finalement montés sur scène juste avant minuit. Fou. “

Un nouveau projet arrivera plus tard cette année: un album concept appelé Salamandos. En plus de la bande originale de Spyro, Wise a revisité et écouté des morceaux des années 80 pour trouver l’inspiration. “Musicalement, j’ai écouté beaucoup de rock et de pop des années 80, car notre prochain album concept est basé sur la décennie où Kevin Bayliss et moi avons commencé à travailler ensemble.”

Les fans de Rareware reconnaîtront le nom de Bayliss. “Kevin a créé les premiers modèles 3D DK, les personnages de Killer Instinct et tant d’autres. C’est aussi un chanteur fantastique. Vers mai / juin, nous aurons terminé l’album – et il contient un livre entièrement édité – dans le style de les jeux sur lesquels Kevin et moi-même avons travaillé à notre époque chez Rare. Ensuite, nous emmènerons le Dave Wise Five en tournée en Europe. “

Les événements mondiaux actuels auront évidemment un effet sur les plans de tournées (“Nous avons déjà dû remettre nos spectacles en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni et en Allemagne jusqu’à ce que le coronavirus soit sous contrôle.”) Mais Wise espère continuer avec des spectacles en direct quand les choses retour à la normalité relative. Indépendamment des retards, il est fantastique d’entendre l’enthousiasme que ces deux compositeurs ont toujours après tant d’années – à la fois pour leur matériel classique et pour de nouvelles choses en préparation.

Un grand merci à David et Grant. Les bandes sonores Yooka-Laylee et Yooka-Laylee et Impossible Lair sont disponibles dès maintenant sur une gamme de vitrines numériques et de plateformes de streaming, notamment Apple, Spotify et Amazon. Faites-nous savoir vos morceaux préférés de Wise et Kirkhope, à la fois nouveaux et vintage, ci-dessous.

