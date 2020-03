Les animateurs réinventent le plein régime classique de LucasArts en 3D moderne

Full Throttle était l’un des nombreux jeux d’aventure incroyables développés par LucasArts au cours des années 1990. Il a été remasterisé en 2017, mais un studio indépendant a récemment franchi une étape supplémentaire en repensant à quoi le jeu pourrait ressembler s’il était développé aujourd’hui.

La courte vidéo, un projet non officiel des animateurs basés à Londres, Red Knuckles, s’éloigne des magnifiques graphismes de sprites qui définissaient l’ère des aventures pointer-cliquer de Full Throttle au profit de visuels plus détaillés et réalistes, mais elle obtient toujours les petites choses droite. Le protagoniste Ben est rendu avec amour en haute définition à califourchon sur son imposante moto, comme s’il n’avait raté aucun battement depuis 1995. La vidéo utilise même des lignes vocales et de la musique depuis l’ouverture d’origine.

“Quand un personnage réussit, c’est simple, clair, charismatique, et vous obtenez l’essence de cet individu tout de suite”, ont écrit les directeurs créatifs de Red Knuckles, Rick Thiele et Mario Ucci sur le site Web du studio. «La partie la plus difficile a été de prendre l’essence du personnage si parfaitement défini par son apparence d’origine et de le mettre à jour sans rien perdre de son âme – et plus encore, en y ajoutant. Je pense que nous avons réussi à accomplir cet exploit ici. “

Bien que je ne sois pas sûr à 100% de vouloir voir un remake complet de Full Throttle dans ce style – l’original est tellement charmant – Red Knuckles a fait un travail incroyable pour amener Ben au 21e siècle. Bien sûr, le moteur grisonnant n’a jamais joué au poulet avec une navette spatiale, mais cela ne ressemble-t-il pas à quelque chose qu’il ferait sans transpirer?

