Les artistes créent de beaux hommages à vos jeux de société préférés

Depuis quelques années, des artistes très talentueux proposent des affiches pour certains des jeux de société les plus populaires de la planète, tout cela grâce à la série d’artistes BoardGameGeek.

Le site, que la plupart connaîtront comme référentiel des faits du jeu et du chat communautaire, devient également parfois un marché pour de magnifiques tirages, où les illustrateurs rendent hommage à certains des plus grands et meilleurs jeux du monde, de Gloomhaven à Terraforming Mars. Sorti par vagues et sorti depuis quelques années maintenant, la quatrième série est sur le point de se lancer, avec des jeux comme Scythe, Wingspan et Patchwork.

Parce que j’aime tellement ces choses et parce que les artistes qui font de la merde cool me tiennent à cœur, j’ai parlé avec Chad Krizan de BoardGameGeek de la façon dont la série s’est réunie.

Moi: BoardGameGeek est plus connu pour être une communauté qu’une vitrine, alors pourquoi se lancer dans la vente de tirages comme celui-ci?

Tchad: L’aspect communautaire est en fait l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons lancé ce projet. Je sentais que les illustrateurs de jeux étaient une grande partie de la scène du jeu, mais n’obtenaient pas la reconnaissance qu’ils méritent [Author’s note: you’ll see a big credit and signature for each artist at the bottom of each image]. Je pensais à des idées sur quelque chose que nous pourrions faire, quand je suis tombé sur une série d’affiches impressionnantes de la NASA, et j’ai pensé que ce serait tellement cool s’il y avait un équivalent de jeu de société. C’est à ce moment que l’idée est née!

La grande valeur que les illustrateurs apportent à la table est également la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas faire ces affiches de qualité imprimerie bon marché à 10 $, mais plutôt des impressions giclées de qualité musée sur du papier beaux-arts.

Moi: comment vas-tu bien et que chaque artiste fasse chaque pièce? Sont-ils fans du jeu?

Tchad: En tant que grand fan de jeux de société, j’avais déjà en tête quelques illustrateurs préférés, alors j’ai juste commencé à tendre la main. La réponse a été extrêmement positive, avec la plupart des illustrateurs que j’ai contactés heureux de participer.

Parce que je voulais que ce projet soit amusant pour toutes les personnes impliquées, j’ai demandé à chaque artiste de choisir un jeu parmi le top 100 des BGG qu’il aimerait réimaginer, alors ils ont tous choisi quelque chose qu’ils étaient ravis de faire.

Moi: Avez-vous l’intention de réimprimer certaines des anciennes pièces qui sont maintenant épuisées?

Tchad: Oui, chaque fois que nous sortons une nouvelle série, nous ouvrons des précommandes pour toutes les séries précédentes. Nous essayons également de garder la taille 12 “x18” en stock en permanence, même si elles sont parfois temporairement en rupture de stock.

Moi: Et enfin, avez-vous déjà eu des retours de la part d’éditeurs ou de titulaires de droits d’auteur à ce sujet?

Tchad: Pour tout ce que nous faisons pour la boutique BGG, je demande toujours à l’éditeur, car je ne pense pas qu’il soit juste de profiter des idées des autres sans autorisation. Dans l’ensemble, tout le monde est heureux de travailler avec nous car ils veulent soutenir BGG. De plus, c’est tout simplement une idée amusante! Les seuls barrages routiers ont été les jeux avec des licences impliquées, que je viens d’apprendre à éviter.

