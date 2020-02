Les auteurs d’Amnesia et SOMA présentent une bande-annonce de leur nouveau jeu d’horreur et c’est un mystère

Frictional Games continue de laisser des indices, de quel jeu vidéo s’agit-il?

Nous suivons les étapes de l’équipe depuis quelques moisJeux de friction, qui n’ont cessé de sortirpetites pistesqui anticipent l’annonce de leur nouveau jeu vidéo d’horreur. Cependant, à ce jour, les auteurs de SOMA et Amnesia conservent avec suspicion les informations relatives à ce projet. De quoi s’agit-il? Être une nouvelle licence de création ou une suite de l’une de ses grandes marques? On ne sait rien, mais au moins aujourd’hui, nous avons une nouvelle avancée dans la vidéo qui est la plus intéressante.

“Je suis Tasi.” C’est le nom que cette vidéo reçoit, de quelques secondes seulement, avec quelques derniers moments dans lesquels le jeu vidéo lui-même ou au moins le contenu qui lui est lié sera montré. Des pistes? Toute la séquence a le fond de la voix d’une femme terrifiée, qui finit par dire: “Je suis Tasi. Je suis toujours Tasi.” Que voulez-vous dire?

Vous ne pouvez pas exclure un jeu vidéo avec un thème similaire à celui d’Amnesia.

Aurez-vous un lien quelconque avec l’histoire de SOMA? Ou être quelque chose de nouveau?Cela pourrait avoir une sorte de connexion avec l’histoire de SOMA, dans laquelle nous n’approfondirons pas pour éviter de surprendre les fans qui n’ont pas encore apprécié ce titre; mais il n’est pas exclu que ce soit un jeu complètement original. Il y a quelques semaines, plusieurs pistes du nouveau jeu Frictional Games ont été révélées, et les joueurs en ont déduit que l’action pouvait avoir lieu dans ledéserts du Kazakhstan, à l’époque de l’Union soviétique; ou même dans lel’Égypte ancienne, avec mention de la triple couronne.

Précisément la vidéo se termine par un environnement sablonneux, il pourrait s’agir d’un désert, à l’horizon duquel se trouve une grotte d’où émerge une lumière non naturelle. Toutes les options sont ouvertes, nous n’avons donc pas d’autre choix que d’attendre le prochain mouvement des auteurs de la saga Amnesia. Mais il semble qu’avec cette vidéo, l’annonce de son nouveau jeu vidéo se rapproche.

Si vous ne connaissez pas son dernier travail, nous vous recommandons de lire l’analyse de SOMA, une aventure d’horreur avec l’une des meilleures histoires du genre, et un grand fond comme nous vous le disons dans notre article spécial Beyond the video game: SOMA and Identity. Selon ce qui a été dit par l’étude ces derniers temps, son nouveau jeu est terrifiant, mais cherche également à laisser une marque sur les joueurs face à leurs sombres secrets.

