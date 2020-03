Les auteurs d’Animal Crossing New Horizons adorent les collaborations avec DOOM Eternal

Bien que ce soient des jeux très différents, ils sortent le même jour et enthousiasment les fans.

Si vous avez été sur les réseaux sociaux ces derniers jours, il est très probable que vous ayez vu de nombreux artistes mettre en lignecollaborationsentre Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal. Fait intéressant, les deux jeux vidéo sont en vente sur20 mars, et même si sur le papier, il peut sembler qu’ils plaisent à des publics complètement opposés, la vérité est que non seulement les fans semblent ravis de traverser les deux univers: les développeurs d’AC aussi!

“Bien sûr, j’ai remarqué que de nombreuses illustrations et collaborations sont affichées entre Doom et Animal Crossing, et en les regardant, je suis étonné de lala créativitéque nos fans ont “, a déclaré la réalisatrice Aya Kyogoku dans une interview avec IGN.” Nous sommes égalementtrès excitépour voir comment les deux[comunidades]réunis pour célébrer cette journée. “

Pour le producteur Hisashi Nogami, la clé réside dans la compréhension que les deux communautés ont des points communs malgré les différences qui séparent chaque jeu. “Évidemment, les genres de ces jeux sont totalement différents. Mais il est clair que nous avonsles choses en commun, et c’est que les deux sont des jeux vidéo, et en quelque sorte ils viennent du même passe-temps “la raison créative”. C’est génial de voir comment vous êtes[comunidades]Ils unissent et font vibrer le public des jeux vidéo et la culture du jeu vidéo elle-même. C’est vraiment super. “

DOOM et Animal Crossing sont des jeux vidéo, et ils proviennent en quelque sorte du même passe-temps, Hisashi NogamiHugo Martin, d’id Software, a également partagé une opinion similaire en janvier dernier, se réjouissant de lala diversitéde jeux disponibles pour les fans et vous assurer que vous vouliez vraiment essayer Animal Crossing. Le retour en enfer de Slayer sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia; et plus tard sur Nintendo Switch. La console hybride sera également la seule à recevoir Animal Crossing: New Horizons.

Si vous êtes curieux de connaître l’un de ces titres, vous serez intéressé de savoir que nous avons déjà partagé notre analyse d’Animal Crossing: New Horizons et notre analyse de DOOM Eternal, toutes deux avec des notes très élevées! Quelle est votre collaboration préférée entre les deux franchises? Ici, vous avez l’un des plus célèbres.

