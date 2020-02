Les auteurs de Mutant Year Zero présentent Corruption 2029, leur nouvelle stratégie et jeu vidéo furtif

Le nouveau jeu Bearded Ladies sera disponible dans l’Epic Games Store dans quelques semaines.

Par Rebeca Oliva / Mis à jour le 8 février 2020, 15: 4317 commentaires

L’équipe deLes femmes barbus, qui a fait ses débuts avec le remarquable jeu de stratégie au tour par tour Mutant Year Zero: Road to Eden, a présenté son nouveau travail et la meilleure nouvelle de toutes est que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour en profiter, carCorruption 2029Il sortira dans Epic Games Store dans quelques jours.

Cette fois, nous ne prendrons plus le contrôle de mutants animaliers, mais nous prendrons des soldats futuristes face à unmonde post-apocalyptiqueparsemé de toutes sortes de rivaux. Le joueurdevra infiltrer le camp ennemipour découvrir ce qui a transformé les États-Unis en un désert dévasté par la guerre.

La chose la plus importante que nous devrions contrôler estfurtif, apprenez à vous mettre à l’abri et à vous approcher petit à petit de nos ennemis, sans être vu,afin de les tendre une embuscade et de saboter leurs plans. Si nous faisons un faux pas et ne faisons pas assez attention, nos ennemis sonneront l’alarme etnous serons dans un gros problème.

La chose la plus importante que nous devrions contrôler est la furtivité.Pour le moment,Nous n’avons été présentés qu’à deux héros: Wolf et Briggs. Nous ne savons toujours rien de leur personnalité, de leur équipement ou de leur apparence, mais seulement qu’ils peuvent se déplacer sur la carte sans être vus grâce à leur équipement de camouflage.

Si vous avez aimé le remarquable Mutant Year Zero: Road To Eden, Corruption 2029 vous intéressera sûrement. Être17 février prochainquand vous pouvez le trouver sur Epic Games Store pour 19,99 euros.

