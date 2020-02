Les auteurs de Ys ​​travaillent déjà sur un nouveau jeu de cette saga JRPG classique

Toshihiro Kondo a expliqué qu’ils faisaient également quelque chose de spécial pour le 35e anniversaire de la saga.

Le président de Falcom, Toshihiro Kondo, a offert de nouveauxdes indices sur la prochaine livraisonde la saga Ys lors de son apparition dans la présentation des nouveaux titres de Clouded Leopard Entertainment et dudiffusion en directde la version traditionnelle chinoise de Ys ​​IX Mostrum Nox.

“L’équipe déjàcommence à démarrer avec les prochains Y“Kondo a expliqué.” Cependant, je ne peux pas dire pour l’instant siYs, X ou une nouvelle version d’un titre précédent “Kondo a avoué, nous devons donc encore attendre pour en savoir plus sur ce que Falcom va nous surprendre cette fois.

“D’un autre côté aussiJe me sens un peu pressépar le personnel car ils insistent sur moi dans deux ans, ce sera le35e anniversaire de la sagaet je veux faire tout mon possible pour donner un aperçu aux fans dès que possibleune date si importante “, a conclu le président.

Malgré quenous ne savons pas plus de détailsde ce qui pourrait être un nouvel épisode de la franchise de jeux de rôle, ou même une version d’un titre précédent, il semble que nous pourrions bientôt avoir de nouvelles nouvelles puisque, comme l’a avoué le président de Falcom,l’équipe s’est déjà mise au travail.

La saga japonaise des jeux de rôle, a déjà réussi à figurer parmi les listes des titres les plus vendus en 2019 avec Memories of Celceta, prenant la première place avecplus de 13 895 exemplaires vendus. En revanche, le dernier opus, Ys IX: Monstrum Nox, a été lancé sur PlayStation 4 en septembre 2019 au Japon, bien qu’une date de lancement concrète pour l’Europe soit encore attendue.

En savoir plus sur: Falcom, Bandai Namco et YS.

.