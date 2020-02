Les auteurs d’EVE Online collectent plus de 100 000 dollars pour lutter contre les incendies en Australie

L’initiative PLEX for GOOD a ajouté plus de 500 000 $ depuis 2005 pour des causes caritatives.

RetourJeux CCPIl a indiqué qu’il avait vendu aux enchères un de ses navires EVE Online pour 33 000 $dans le but de lutter contre les incendies de forêt en Australieet maintenant, à travers une déclaration, la société a annoncé que plus de100 000 $ grâce aux dons faitsDans EVE Online, ils iront à la Croix-Rouge australienne pour se battre pour la cause.

Avec cette campagne, CCP Games ajoute plus de 500 000 dollars à des œuvres caritatives.En seulement 11 jours,Plex pour BON, l’événement caritatif d’EVE Online organisé par CCP Games, a réussi à élever le chiffre énorme de107 454 $, grâce à des dons caritatifs avec la monnaie numérique PLEX, pour tous ceux qui ne pourraient pas le faire avec de l’argent réel.

De cette façon, CCP Games et la Croix-Rouge islandaise se sont rencontrés au siège du PCC à Reykjavik pourremettre officiellement le chèque. L’argent sera apporté aux toilettes australiennes, où à son touraller aux services d’aide qui opèrent dans la zone touchée.

Les joueurs ayant fait don d’au moins 100 PLEX recevrontun collecteur de vêtements dans le jeuen mars en guise de remerciement pour votre générosité. Composé de deux chemises (une pour homme et une pour femme) avecle logo Reserve Frontier Safeguard (RFS) pour les pilotes à porter avec fierté.

CPP Games avait précédemment aidé des causes caritatives,en particulier en 2005, après le tsunami en Asie du Sud-Est. A ce jour et avec toutes les campagnes d’allocation de fonds que l’entreprise mène, un total de 578 000 dollars a été collecté. Sans doute,un exploit dont tous les joueurs d’EVE Online peuvent être fiers.

D’autre part, Bungie a également rejoint l’initiative pour soutenir la cause à travers la vente d’une chemise de solidarité inspirée de Destiny etle pack de jeu mis à notre disposition par Humble Bundle.

