Les autorités enquêtent sur Harrison Ford par accident d’avion

29/04/2020 17:58

Harrison Ford Il est peut-être l’un des meilleurs pilotes d’une galaxie loin, très loin, mais malheureusement, la même chose ne peut pas être dite dans la vraie vie. L’étoile de Hollywood et Star Wars est actuellement sous enquête par le Administration fédérale de l’aviation (FAA) en raison d’un accident sur une piste de l’aéroport de Californie.

Selon les informations de ., Ford piloté un avion léger dans le Aéroport Hawthorne de Les anges le 24 avril, lorsqu’un autre avion était sur le point d’atterrir dans la voie. Bien que personne n’ait été blessé, le FAA ont annoncé qu’ils enquêteraient sur la situation entre Ford et les autres aéronefs:

Ford De toute évidence, il ne pouvait pas garder le silence, et par l’intermédiaire d’un de ses représentants, la déclaration suivante a été publiée:

“M. Ford a traversé l’autre piste dans son avion après avoir mal compris une instruction radio par le biais du contrôle de la circulation aérienne. Il a immédiatement reconnu l’erreur et s’est excusé auprès de l’OTC pour l’erreur. Le but de ce vol était de maintenir la maîtrise de l’avion. Personne n’a été blessé et il n’y a jamais eu de risque de choc. »