Les avantages de retarder son lancement

GUST et Koei Tecmo sont en charge du RPG de Fairy Tail, un de ces titres que de nombreux joueurs ont hâte de mettre en vente. Alors que le jeu était destiné au printemps 2020, il a finalement été retardé jusqu’au 25 juin, et maintenant ses développeurs ont parlé dans le magazine japonais Famitsu de quelques points qui ont été améliorés grâce à ce temps supplémentaire. Restez à l’écoute des lignes suivantes pour découvrir ce qui fera de ce titre le meilleur possible qui aurait pu être créé!

Le temps de développement supplémentaire du Fairy Tail RPG a permis d’améliorer un grand nombre d’aspects

Le gameplay, le script et l’équilibre ont été complètement révisés, et plus d’attaques conjointes ont été ajoutées, y compris certaines avec des personnages qui n’en avaient jamais dans le manga original. De cette façon, les fans peuvent profiter de combinaisons uniques dans le jeu. Hiro Mashima a fait de nouveaux commentaires pour améliorer le jeu. GUST a demandé à Hiro Mashima son avis pour savoir quels personnages devraient avoir de nouvelles attaques conjointes. Mashima a également aidé à créer des scripts pour ces attaques. Un nouveau système de classement a été ajouté pour les personnages qui gagnent des points en terminant des quêtes ou en effectuant d’autres tâches, et ces points peuvent ensuite être utilisés pour les renforcer. De cette façon, nos personnages préférés peuvent être rendus plus puissants d’une manière plus simple et différente de l’agriculture traditionnelle.Le système Lacrima a été amélioré, avec de nouveaux types de lacrimas et avec de nouveaux effets.L’éclairage, le Objets et arrière-plans. Les effets de caméra, de script et de combat ont été améliorés. Les animations et les expressions faciales des personnages ont été améliorées. Le nombre d’expérience qui pourrait être gagné a été augmenté. Certains combats contre Bosses and the Battle System – Il a été confirmé que les premières copies du jeu (à la fois physiques et numériques) pourront accéder à une tenue spéciale pour Erza.

