Les avantages et les inconvénients de l’utilisation du croisement d’animaux: de nouveaux horizons pour le télétravail

En raison de la nouvelle pandémie mondiale de coronavirus Covid-19, de nombreuses personnes ne restent pas seulement chez elles, mais y travaillent. Au Japon, la rédaction du site de jeux Inside a décidé de tenir des réunions dans l’endroit le plus heureux qui soit: Animal Crossing.

Il y avait des mérites à se rencontrer en ligne dans New Horizons. Selon Inside, cela comprend:

Comparé à d’autres applications comme Slack ou Discord, discuter dans Animal Crossing est beaucoup plus amusant. C’est un changement de rythme par rapport au bureau. Il pourrait être plus facile de communiquer avec les autres de manière plus détendue que dans un bureau.

Il existe également des démérites, notamment:

L’envoi de pièces jointes n’est pas possible, vous finirez donc par les envoyer via votre ordinateur. Il y a un problème de sécurité lors de la discussion de questions de travail confidentielles dans New Horizons. Lorsque vous vous réunissez en groupes de trois, ce n’est probablement pas un problème, mais pour des groupes de huit, il peut être difficile de se souvenir du comportement de chacun dans le jeu.

De plus, même si une réunion peut être planifiée, vous et vos collègues pourriez finir par faire autre chose, comme aller à la pêche. C’est Animal Crossing après tout.

