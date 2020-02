Les aventures de Bridge Builder s’activent le 7 février

BoomBit Games a annoncé aujourd’hui Bridge Builder Adventure, un jeu de construction de puzzles pour Nintendo Switch.

La version Switch propose un nouveau scénario, un nouveau mode difficile, un grondement HD et un support de gyroscope. Il sortira numériquement le 7 février 2020.

Bande-annonce et détails:

Bridge Builder Adventure reprend les mécanismes de base de l’autre titre très réussi et innovant de BoomBit – Build a Bridge – pour les tordre, les tourner et les améliorer. Le résultat est un jeu de puzzle qui combine des éléments apparemment inadaptés – construction, fantaisie et aventure – en quelque chose de vraiment unique.

La version Nintendo Switch de Bridge Builder Adventure vise à être la version ultime du jeu. Pour atteindre cet objectif, il a été élargi et amélioré avec:

– Nouveau scénario raconté à travers des cinématiques animées

– Nouveau mode difficile qui change complètement le jeu pour plus de rejouabilité

– Système d’indices adaptatifs retravaillé qui facilite la découverte de solutions

– Aucune limite sur les matériaux et un système de mise sous tension repensé

– Nouveau schéma de contrôle avec prise en charge du grondement HD et du gyroscope

Bridge Builder Adventure est disponible sur Nintendo Switch en tant que titre premium avec tous les contenus et fonctionnalités disponibles pour débloquer via le gameplay.

Bridge Builder Adventure arrive sur Nintendo Switch le 7 février.

