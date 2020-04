Les aventures de Giraffe et Annika ont une date de sortie

Il y a quelques mois, PLAYSIM et l’atelier mimina ont créé sur Steam une adorable aventure rythmique intitulée Girafe et Annika. Cette aventure a été confirmée pour Nintendo Switch et PlayStation 4, bien qu’il n’ait pas de date de sortie ni plus de nouvelles à ce sujet.

Aujourd’hui, non seulement cette question a reçu une réponse, mais édition exclusive au format physique qui viendra en Occident grâce à NIS America et sera disponible pour les deux plateformes.

La date de lancement des deux plates-formes sera le 25 août si vous êtes d’Amérique du Nord, 28 août si vous vivez en Europe et enfin le 4 septembre en Océanie. Bien que nous devons garder à l’esprit que cela pourrait changer selon le déroulement de la crise de Covid-19.

Le contenu de son édition physique sera le suivant:

Copie physique de Giraffe and Annika pour PlayStation 4 ou Nintendo Switch Bande originale intitulée “Songs of Spica” Art book avec une histoire des aventures d’Annika “Familiar Faces” set de patchs Collector’s box

Si vous vivez en Amérique du Nord, vous pouvez précommander le jeu dans la boutique en ligne NISA. Si vous êtes d’Europe, vous devrez attendre un peu plus longtemps, car le dossier officiel n’a pas encore été ouvert et il n’est pas possible d’effectuer un achat dans la boutique américaine.

La magie et un style unique

Girafe et Annika C’est une aventure rythmique assez accessible et relaxante dans toutes ses sections. Incarnant Annika, une fille aux oreilles de chat, nous voyagerons à travers mondes colorés pour affronter les ennemis avec intelligence et rythme. Tout cela pendant que nous essayons de récupérer pleinement ces souvenirs qui restent flous dans notre mémoire.

En plus de cela, le jeu est raconté à travers des séquences dessinées à la main qui rappellent très bien l’histoire des enfants, une touche qui lui donne beaucoup de personnalité et nous donne plus qu’un moment adorable ou à retenir.

Cette capture provient de la version PC (Steam), bien que la section artistique soit la même sur Nintendo Switch.

Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas attendre sa sortie sur Nintendo Switch, vous devez vous rappeler que est disponible sur Steam. Bien que oui, en ce moment en anglais et il n’y a pas de nouvelles sur une éventuelle traduction en espagnol, du moins pas encore.

