Les BAFTA Game Awards deviennent un événement en ligne uniquement

13 mars 2020 – 10h04

La British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) a déclaré que ses prochains Game Awards auront lieu sans public.

Dans un communiqué d’hier (jeudi 12 mars), l’organisation a déclaré que l’événement, qui devait avoir lieu le jeudi 2 avril, serait une diffusion en ligne uniquement.

La BAFTA a déclaré que le passage d’une cérémonie traditionnelle du tapis rouge avait été modifié en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19. Il s’agit de protéger à la fois ses clients et son personnel qui travaillerait la nuit.

Les nominations pour le BAFTA Game Award de cette année ont été révélées plus tôt dans le mois, avec Remedy’s Control et Death Stranding from Control repartant avec des hochements de tête dans 11 catégories chacune. C’est le plus grand nombre de jeux de la série à ce jour.

Le créateur de Death Stranding, Hideo Kojima, allait recevoir le prix de la bourse dans la nuit, bien que ce soit probablement un message vidéo maintenant.

Editeur – PC Games Insider

