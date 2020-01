Les barres de santé de style Tekken améliorent tellement le visionnement du Taekwondo

Les compétitions d’arts martiaux peuvent être un peu déroutantes pour l’œil non averti. Les systèmes de notation favorisent simplement les coups sûrs, aussi légers ou imperceptibles soient-ils. Lors d’une récente exposition, la Korea Taekwondo Association a présenté une toute nouvelle technologie conçue pour rendre le sport plus convivial pour les spectateurs, transformant essentiellement la compétition en un jeu de combat réel.

Le système comprend de nouveaux capteurs portables qui mesurent la puissance de frappe de chaque attaque et déduisent des barres de santé des combattants de manière appropriée, tout comme un jeu de combat. Les deux concurrents commencent avec 100 points de vie, et le premier à laisser tomber l’adversaire à 0 est le gagnant. Tout est accompagné d’effets sonores et de graphismes plus grands que nature. Le résultat est quelque chose qui ressemble à une combinaison de sport olympique et de compétition Tekken – sans les ours et les lutteurs masqués par Jaguar, bien sûr.

Il existe plusieurs façons de marquer des points dans un match de taekwondo traditionnel, dont la plupart tournent autour de la capacité d’un combattant à lancer des attaques sur son adversaire. Les participants aux compétitions de haut niveau porteront souvent un équipement spécial qui suit ces mouvements et récompense les points, même pour les coups qui effleurent à peine les zones d’attaque acceptables. Bien que cela ait été une aubaine pour les juges qui cherchent à être aussi justes que possible dans leur analyse, certains y voient une diminution des techniques traditionnelles de taekwondo en faveur de coups trop défensifs de la part des concurrents, donnant lieu à des termes désobligeants comme «escrime au pied» pour décrire ce style plus lent et méthodique d’approcher les correspondances basées sur la technologie.

En tant que tel, les avantages du système inspiré du jeu de combat sont doubles. Il met à nouveau l’accent sur les compétences sonores de taekwondo qui ont été diminuées avec l’introduction de la technologie de détection de grève et rend les matchs plus faciles à suivre – et donc plus excitants – pour les spectateurs. Tout le monde ne comprendra pas toujours les subtilités de chaque feinte et attaque, mais, tout comme avec les jeux de combat, la présence d’informations facilement digestibles augmente considérablement le nombre de personnes qui peuvent suivre des matchs au niveau de base.

Selon Yonhap News de Corée du Sud, la Korea Taekwondo Association espérait montrer les avantages de ce style de notation de taekwondo avec ces expositions, mais il reste à voir si l’organisation adoptera officiellement la nouvelle technologie pour la compétition future. Tout ce que je sais, c’est qu’en tant que personne ayant très peu d’intérêt pour les sports de combat, la vidéo ci-dessus m’a captivé d’une manière qu’aucun autre combat n’a connue auparavant. Plus le taekwondo du monde réel peut inspirer de Tekken, mieux c’est.

(h / t ours)

Ian Walker aime les jeux de combat et aime écrire à leur sujet encore plus. Vous pouvez le trouver sur Twitter à @iantothemax.

.