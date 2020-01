Les batailles en ligne arrivent sur Pokémon Go

L’une des fonctions les plus attendues par les utilisateurs de Pokémon Go est la possibilité de se battre contre d’autres utilisateurs comme dans les titres classiques de la franchise. Bien que pas encore officiellement disponible, jusqu’à ce que Niantic corrige certains problèmes, la société s’est empressée de donner plus d’informations sur le fonctionnement de ces compétitions Pokémon.

Il commencera par une pré-saison dans laquelle l’entreprise peaufinera certaines fonctions en observant le comportement des utilisateurs. Pour la pré-saison, la GO Fighting League commencera avec la Super Ball League, puis passera à l’Ultra Ball League et à la Master Ball League dans une rotation de deux semaines et des prix seront gagnés.

La première chose à garder à l’esprit concernant la ligue Pokémon est que les utilisateurs devront transpirer le maillot pour jouer. De la société, ils indiquent que les entraîneurs seront invités à marcher cinq kilomètres pour accéder à la GO Fighting League et débloquez cinq matchs en ligne, quelque chose qu’ils peuvent obtenir au maximum trois fois par jour.

Dans le cas où les utilisateurs n’atteignent pas cinq kilomètres, Pokémon Go comprend une fonctionnalité Combat Now, qui vous permet de dépenser des Pokémonedas pour accéder à la GO Fighting League auparavant. Le coût sera réduit à mesure que vous vous rapprochez de l’objectif de cinq kilomètres mais vous devez marcher au moins deux kilomètres avant de pouvoir utiliser cette option.

Toutes les informations et les différents prix ont été détaillés par l’entreprise dans un article dédié, incluant les récompenses de chaque niveau de la ligue.

👇 Plus en hypertexte