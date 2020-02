Les bénéfices de Take-Two ont chuté au cours du dernier trimestre

Il semble que ce ne soit pas la meilleure semaine pour Take-Two. Il y a quelques jours, il a été révélé que Dan Houser, co-fondateur de Rockstar, avait quitté l’entreprise, une décision qui a affecté la valeur du marché boursier de l’entreprise. Maintenant Le conseil des investisseurs du troisième trimestre 2019 a révélé des résultats inférieurs aux attentes.

Le revenu net selon les PCGR de Take-Two était de 930,1 millions de dollars, 25% de moins de 1,25 milliard de dollars il y a un an. La société a déclaré un bénéfice net selon les PCGR de 1,43 $ par action, inférieur à 1,57 $ par action il y a un an. Sur une base ajustée, le bénéfice n’a pas répondu aux attentes des analystes.

Bien que le lancement de The Outer Worlds and Borderlands 3, qui ont atteint respectivement 2 millions et près de 8 millions, ait été bien accueilli par le public, tant en ventes qu’en critique, leurs chiffres ne sont pas comparables aux ventes de Red Dead Redemption II dans la même période de lancement. D’un autre côté, Les revenus les plus importants de l’entreprise proviennent de GTA V, RDR2, GTA Online, RDR Online et Borderlands 3.

Pour le quatrième trimestre financier se terminant le 31 mars, Les revenus devraient se situer entre 635 millions de dollars et 685 millions de dollars, avec un bénéfice net GAAP de 92 cents à 1,12 $ par action. Pour le quatrième trimestre fiscal, les analystes prévoyaient 1,36 $ par action en revenus de 677 millions $.

Lors de ce rapport financier, il a également été révélé que Red Dead Redemption II avait atteint 29 millions d’unités vendues. De même, GTA V a réussi à vendre plus de 120 millions d’exemplaires.

Via: Venturebeat

