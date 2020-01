Les blagues sur le logo PS5 sont assez bonnes et inévitables

Plus tôt cette semaine, Sony a dévoilé le logo PlayStation 5. Où avez-vous surpris qu’il ressemble au logo PS4? Et le logo PS3? Tu ne devrais pas l’être! Cela n’a pas empêché les inévitables délires.

Comme vous pouvez le voir, le logo PlayStation est devenu encore plus codifié après la refonte du logo PS3.

Cela semble juste.

Dommage que ce ne soit pas le logo.

Brillant.

Le logo fait un bon labyrinthe.

Encore une fois, cela ne devrait pas être une surprise! Et à ce rythme, la PlayStation 6 ne devrait pas l’être non plus.

.