Les Bloxy Awards de Roblox attirent 600 000 spectateurs

Les septièmes Bloxy Awards de Roblox ont attiré 600 000 fans et spectateurs.

De plus, il y avait quatre millions de joueurs simultanés sur la plateforme Roblox. La cérémonie, pour la première fois, a été entièrement animée et retransmise en direct sur la plateforme – elle a eu lieu le 21 mars.

Au cours de la cérémonie, des fonds ont été collectés pour Make-A-Wish et Code.org.

“Nous prenons notre rôle en aidant les gens à se connecter très au sérieux, et les Bloxys ont été une grande démonstration de la communauté Roblox se réunissant pour se soutenir mutuellement et redonner, en particulier en ces temps très difficiles”, a déclaré le PDG et co-fondateur de Roblox, David Baszucki. .

“Notre communauté de développeurs continue de repousser les limites de notre plate-forme de manière remarquable, engageant des millions de joueurs à travers le monde et inspirant d’innombrables créateurs en herbe.”

La présidente de Code.org, Alice Steinglass, a ajouté: “Nous sommes honorés d’avoir le soutien de la communauté Roblox.

“Maintenant, lorsque l’apprentissage en ligne est plus important que jamais, nous remercions la communauté Roblox d’avoir permis de poursuivre notre travail en apportant l’informatique aux étudiants du monde.”

Betsy Biern, PDG de Make-A-Wish Greater Bay Area, a conclu: «L’effusion de soutien de cet événement a été une lumière brillante pour nous pendant un moment difficile. C’est un tel réconfort de pouvoir se réunir virtuellement – du monde entier – lorsque nous ne peut pas se réunir en personne.

«Beaucoup de nos enfants qui souhaitent faire partie de la communauté Roblox, et je sais que le généreux soutien de la communauté leur a apporté beaucoup d’espoir et de joie.»

Plus tôt ce mois-ci, Roblox s’est associé à BBC Studios pour un contenu exclusif Doctor Who en jeu. En février 2020, il était évalué à 4 milliards de dollars. De plus, en avril 2019, il a été révélé que Roblox attire 90 millions d’utilisateurs actifs chaque mois.