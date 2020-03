Les boîtes de butin randomisées ne seront pas vendues dans Destiny 2

Destiny 2 Season Of The Worthy vise à se débarrasser de Bright Engrams de la piste de passe de combat premium.

Destiny 2 Season Of The Worthy doit être lancé le 10 mars et il semble que Bungie ait terminé avec des boîtes à butin aléatoires, comme le réalisateur Luke Smith a récemment dévoilé lors d’un article de blog, a expliqué comment Bright Engrams ne répond pas aux attentes de Bungie.

Maintenant, Bright Engrams fera toujours partie du jeu, cependant, ils feront désormais partie de la piste gratuite du Destiny 2 Battle Pass. La raison derrière cela est que Bungie veut faire savoir aux joueurs ce qu’ils obtiennent dans la version premium du Battle Pass avant de dépenser leur argent.

“Pour la saison 10, nous supprimons les engrammes brillants en tant qu’articles achetables. Nous voulons que les joueurs sachent ce que quelque chose coûte avant de l’acheter », a déclaré Luke Smith. “Bright Engrams ne respecte pas ce principe, nous ne les vendrons donc plus sur la boutique Eververse, même s’ils apparaîtront toujours sur le titre gratuit du Season Pass.”

«Il s’agit du potentiel d’un jeu à être plus que quelque chose qui remplit juste votre temps. Il s’agit d’avoir des objectifs et de travailler vers quelque chose qui compte pour vous. Je ne suis pas assez naïf pour penser que nous pouvons faire quelque chose qui compte pour tout le monde », a déclaré Luke Smith. «Nous avons tous des valeurs, des objectifs et un temps différents. Mais je pense que Destiny 2 peut faire un meilleur travail en permettant aux joueurs de fixer des objectifs à court, moyen et long terme. »

Pensez-vous que Bungie fait un pas dans la bonne direction?

