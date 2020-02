Les bretzels pop-tarts ne sont pas aussi mauvais qu’ils le paraissent

Photo: Michael Fahey

Chez Snacktaku, nous sommes de grands fans de la gamme populaire de rectangles de petit déjeuner en carton rempli de Kellogg. Nous avons essayé et testé de nombreuses variétés – de base, beurre d’arachide, aromatisé à la soude, Jolly Rancher – et nous n’en sommes que légèrement cinglés. Maintenant, Kellogg’s prépare les sommets de Pop-Tarts de couleur caramel et les saupoudre de sel. Bien. Nous allons mordre.

Pretzel Pop-Tarts permet à Kellogg de profiter de deux tendances en matière de collations à la fois. Il y a la tendance sucrée et salée de plusieurs années en arrière, et le mouvement plus récent dans lequel les fabricants d’aliments emballent tout dans des bretzels. Un bon bretzel, bouilli brièvement pour cette belle coquille brillante, cuit au four et salé à la perfection, est une chose douce et moelleuse. Quel que soit le bretzel en feuille mutant que Kellogg utilise dans les pop-tartes au sucre à la cannelle et au bretzel au chocolat, ça va aussi. Nous devinons.

Cannelle. Aussi du sucre.

Les bretzels Pop-Tarts ne sont pas mous et oreillers, mais ils sont plus mous que le carton Pop-Tart standard, ce qui est quelque chose. Les deux variétés sont légèrement givrées pour mieux laisser transparaître le goût incroyablement éphémère du bretzel. Bien que ce goût de bretzel ne soit pas fort, ce qui s’y trouve complète bien le remplissage léger et le glaçage clairsemé. Les saveurs de cannelle et de chocolat sont contrôlées. C’est bien.

En fin de compte, le plaisir des bretzels Pop-Tarts se résume au même facteur central qui s’applique à chaque produit de bretzel. C’est l’équilibre du sel. Un bon rapport sel / pâte permet une expérience agréable. Moins de sel et les autres éléments commencent à intimider leur chemin vers la domination, les papilles gustatives soient damnées. Nous recommanderions presque de garder une salière de sel de mer à proximité tout en les mangeant, au cas où.

Il n’y a pas beaucoup de remplissage, ce qui est bien.

Si cela se résumait à une bataille sanglante entre les deux saveurs, nous, ici à Snacktaku, devrions nous ranger du côté du sucre à la cannelle, un proche cousin du meilleur pop-tarte standard, la Brown Sugar Cinnamon. Le chocolat est bien, mais un peu ennuyeux.

