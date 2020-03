Les bunkers secrets et les téléphones mystérieux sont des joueurs déroutants de la zone de guerre

Capture d’écran: Bunker trouvé à l’est du stade

Quoi, pensiez-vous que Warzone n’aurait pas une chasse aux œufs de Pâques enfouie dans sa gigantesque carte? Des bunkers mystérieux incitent les joueurs amateurs de puzzles à fléchir leurs cellules cérébrales dans la nouvelle bataille royale de Call of Duty: Modern Warfare.

La nouvelle bataille royale gratuite de Call of Duty a été lancée le 10 mars avec un jeu croisé sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Et bien que Warzone simplifie beaucoup d’éléments du genre pour mieux s’adapter à Call of Duty, c’est en fait assez amusant à jouer.

L’énorme carte Warzone «Verdansk» accueille des matchs de 150 joueurs sur un champ de bataille composé d’emplacements de cartes emblématiques de la série Modern Warfare ainsi que de nouveaux emplacements. Les joueurs découvrent déjà que Verdansk contient des secrets intéressants. Il y a plusieurs bunkers mystérieux cachés sur la carte, et vous pouvez interagir avec eux (en appuyant sur le bouton carré sur PS4) pour entrer un code sur un clavier.

J’ai interagi avec un bunker que j’ai trouvé à l’extrême est de Verdansk, mais je n’ai pas pu choisir de code à entrer, et on m’a dit “accès refusé”. Basé sur les messages de la communauté sur Reddit, cela semble être le même résultat pour l’un des bunkers trouvés sur la carte.

Vous pouvez également interagir avec un certain nombre de téléphones et d’ordinateurs portables disséminés dans divers bâtiments. Les ordinateurs portables demandent des mots de passe, tandis que les téléphones vous donnent simplement des tonalités.

Drift0r’s Guide to Verdansk Easter eggs.

Il est possible que tout cela soit un œuf de Pâques connecté qui nécessite que certaines actions soient effectuées dans un ordre spécifique, nécessitant un peu plus de travail de détective de la part de la communauté. Ou peut-être que c’est simplement une taquinerie pour augmenter la communauté, et rien ne sera déclenché jusqu’au début d’un événement en jeu à venir.

Si vous voulez faire votre propre enquête, Activision a créé un guide détaillé pour Warzone. Vous pouvez en fait voir tous les points d’intérêt sur la carte et tout décomposer en zones et secteurs. Chaque emplacement spécifique a une brève description de la zone, ce qui pourrait fournir d’autres indices sur le mystère.

Chaque bunker semble apparaître comme un emplacement «classé», et un près du Junkyard a une description expurgée qui se lit comme suit:

Φ / Λ: [[REDACTED]]. [[REDACTED]]sentiers au bord de [[REDACTED]]. Deux des [[REDACTED]], et vous pouvez entrer et explorer (ou masquer) [[REDACTED]]. Avec le [[REDACTED]]vous pouvez utiliser pour la protection lors de l’engagement [[REDACTED]]un mystère à [[REDACTED]]. [[REDACTED]]de chaque côté [[REDACTED]].

Alors, qu’est-ce qui se cache derrière ces mystérieuses portes de bunker? Est-ce que ce seront des caches d’armes spéciales comme les cachettes de butin de haut niveau dans Apex Legends et Fortnite? Des raccourcis pour nous aider à parcourir la carte plus rapidement?

Peut-être que cette allumeuse finit par être un flop, et les développeurs attendent trop longtemps pour tirer la gâchette sur tout ce qu’ils avaient prévu. Ou peut-être qu’il n’y a rien du tout derrière les portes. J’espère personnellement que chaque bunker déchaîne une horde de Cryptides, les créatures effrayantes ressemblant à des extraterrestres du mode “Extinction” de Call of Duty: Ghosts.

.