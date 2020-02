Les capacités de Revenant lui feront échapper à la mort dans Apex Legends

Apex Legends a lancé la saison 4: Assimilation aujourd’hui, qui marque le premier anniversaire du titre. Comme à d’autres occasions, parmi les ajouts figure l’inclusion d’une nouvelle légende, Revenant, et aujourd’hui Respawn Entertainment a partagé une bande-annonce pour révéler leurs compétences.

Comme vous pouvez le voir dans les bandes-annonces du passé de Revenant, ainsi que dans la vidéo des nouvelles de la saison qui commence aujourd’hui, ce combattant est les restes d’un ancien assassin qui a été reconstruit et programmé pour être une machine à tuer, donc Il a trouvé une place idéale dans les jeux Apex.

Ce combattant pourra mettre en pratique sa grande variété de capacités, parmi lesquelles Silence, qui consiste à lancer un appareil qui empêche les adversaires d’utiliser leurs capacités pendant 10 secondes, les rendant vulnérables à une attaque.

Grâce à sa capacité passive de traqueur, Revenant sera très pratique pour tuer des adversaires furtivement, car il augmente sa vitesse en s’accroupissant, tout en lui donnant la possibilité de grimper plus haut dans les bâtiments.

Si vous pensez que ces compétences sont incroyables, attendez de connaître sa capacité ultime: Death Totem. Si Revenant a suffisamment d’énergie, il peut ériger un rocher qui lui donnera une immunité, donc s’il est vaincu au lieu de mourir, il réapparaîtra là où il a invoqué l’effigie. De plus, ce totem énigmatique offrira une invulnérabilité limitée à ses compagnons qui passeront près de lui et les porteront avec une sorte de voile d’obscurité.

Nous vous laissons avec la bande-annonce Revenant ci-dessous.

Maintenant que vous l’avez vu, dites-nous, que pensez-vous de ses compétences? Vous pensez déjà à une stratégie pour l’utiliser? Avez-vous déjà eu l’occasion d’essayer Revenant? Dites-le nous dans les commentaires.

La nouvelle saison apportera également des modifications intéressantes à la carte et une nouvelle arme sera introduite, que vous pouvez vérifier sur ce lien. D’un autre côté, si vous voulez savoir ce qu’est l’histoire de Revenant et pourquoi c’est cyborg, alors nous vous invitons à visiter cette page.

Apex Legends est arrivé le 4 février 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

