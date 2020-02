Les caucus de l’Iowa sucent mais la nourriture est bonne

Tous les quatre ans, les candidats des deux parties descendent sur l’Iowa pour faire valoir qu’ils se soucient de l’État et de ses résidents avant de partir rapidement après la fin des caucus, beaucoup ne reviendront jamais. C’est «l’équivalent politique des Jeux olympiques», me dit Shawn Sebastian, un activiste local, un spectacle épuisant et exagéré dans lequel de l’argent afflue et qui, en fin de compte, détériore l’infrastructure politique de l’État.

Pendant des mois, les candidats se plient aux électeurs de l’État, un processus qui implique souvent de dévorer la plupart des délices culinaires de l’Iowa. Mardi, au lendemain des caucus, les résultats pour les démocrates étant encore inconnus en raison d’une tempête parfaite et entièrement prévisible d’incompétence humaine quotidienne mélangée à un échec technologique spectaculaire, j’ai décidé de manger autant de nourriture que l’Iowa est connue. car aussi humainement possible, car pourquoi pas? Je me sentais déjà mort à l’intérieur! “Votre travail consiste à vous concentrer sur le juste milieu entre une mort inconfortablement complète et réelle”, m’a dit mon éditeur et agent du chaos, Alexis Sobel-Fitts. J’ai choisi trois établissements emblématiques de Des Moines et j’ai accepté le défi.

9 h 15

Mon premier arrêt a été l’emblématique Waveland Cafe, l’un de ces restaurants remplis de tchotchke qui crie «authenticité» et a été pendant des années l’un des nombreux arrêts pour les candidats qui traversent l’État. Des signatures de politiciens et de candidats à la présidence, qui ont prouvé à quel point ils sont comparables, une saucisse enveloppée dans une crêpe à la fois, ornent un mur. J’ai aperçu le nom de Steve Bullock en haut. (RIP, Steve.) L’acteur Jason Momoa, qui a grandi à Norwalk, dans l’Iowa, est également un fan, au point où un plat est nommé en son honneur.

J’envisageais de commander le “Momoa”, qui est une commande complète de pommes de terre rissolées qui sont ensuite garnies de biscuits et de sauce, accompagnées de deux œufs et ce que j’imagine est une valeur entière de porc de bacon. J’ai demandé au serveur derrière le comptoir, une femme blonde d’âge moyen très gentille dans un maillot des Chiefs de Kansas City, combien de nourriture c’était, et elle m’a montré avec ses mains. Comme vous pouvez l’imaginer, il y a beaucoup de nourriture, j’ai donc décidé de commander ce qui était essentiellement un «demi-Momoa», ce qui me semblait réaliste et ambitieux.

J’ai attendu une femme pendant 22 ans, et elle n’a jamais dit un mot de connerie jusqu’à aujourd’hui.

J’ai demandé à mon serveur si elle était caucus. (Non.) Quelle était l’ambiance ce matin au café? «Beaucoup de gens ont dit qu’ils ne recommenceraient jamais», me dit-elle. Elle a ajouté: “J’ai attendu une femme pendant 22 ans, et elle n’a jamais dit un mot de connerie jusqu’à aujourd’hui.”

Photo: Esther Wang

La nourriture est arrivée dans deux assiettes, et j’ai creusé. Jusqu’ici, tout va bien – les hachbrowns étaient parfaitement frits, le bacon le bon point entre moelleux et croquants, les biscuits moelleux et la sauce riche.

Une jeune femme s’est assise sur le tabouret à côté de moi et a bu un verre d’eau comme si c’était un verre de whisky. J’ai compris – nous ressentions tous une sorte de gueule de bois liée au caucus. Elle m’a dit qu’elle s’appelait Jenna, qu’elle avait 25 ans et qu’elle était charpentière et qu’elle était fan de Pete Buttigieg. Que pensait-elle de toute la baise de la soirée électorale?

«Je pense que c’est une merde. Je pense qu’ils ont les résultats, et ils ne le savent pas. C’est l’Iowa », a-t-elle dit.

Jenna lisait un article qui lui avait été envoyé par des amis dans le but de la convaincre de ne pas soutenir Buttigieg pendant qu’elle mangeait, ce qui avertissait sombrement comment les «mandarins de la sécurité nationale» avaient «soigné» Buttigieg pour se présenter aux élections présidentielles. “Leur seule mise en garde à son sujet est qu’il est apparemment une usine de la CIA”, a-t-elle déclaré. Elle a vu le regard sur mon visage. “Je sais, je sais”, dit-elle en riant. Pourtant, elle est retournée à la lecture de l’article, et je suis retournée à manger. Je n’ai pu terminer que la moitié d’un demi-Momoa et je suis reparti agréablement rassasié.

11 h 07

Je me suis rendu à Smitty’s Tenderloin Shop, me sentant bien, confiant. Smitty’s est un restaurant en briques un peu miteux à un étage près de l’aéroport de Des Moines et, accessoirement, des bureaux du Parti démocrate de l’Iowa. Il est célèbre pour son sandwich à la longe royale – un filet de porc pané niché dans un pain à hamburger, et comme le Waverly Cafe, connu comme un lieu de rencontre pour les journalistes et les candidats tous les quatre ans. Les caucus ont récemment été bons pour les affaires chez Smitty. Cette année, Bill de Blasio était passé; Lundi, une équipe de CNN était arrivée.

Selon le menu, je pouvais choisir entre une «grande» ou une «petite» version du sandwich, et dans l’esprit de cet exercice, je suis allé avec le «grand».

C’était beaucoup plus gros que ce à quoi je m’attendais, avec la côtelette de porc deux fois la taille du chignon:

Photo: Esther Wang

Le serveur, encore une fois une femme blonde d’âge mûr très gentille, cette fois nommée Jo Jo, a dû ressentir ma confusion sur la façon de manger ce “sandwich”. “Voulez-vous un couteau et une fourchette?”, M’a-t-elle demandé. J’ai refusé, déterminé à manger cette monstruosité panée avec mes mains, mais je ne savais pas exactement comment la manger. Le sandwich lui-même est une ode à la tradition, m’a dit Jo Jo. “Son grand-père a commencé avec le chignon qui ne lui convenait pas”, a-t-elle dit, se référant au propriétaire actuel de Smitty, et il en est resté ainsi pendant des décennies.

Je lui ai dit que j’étais en ville pour les caucus. Jo Jo avait appris la débâcle des résultats de lundi soir, ou son absence, lors de l’émission Today ce matin-là. «Comme c’est embarrassant pour l’Iowa. C’est stupide », a déclaré Jo Jo. “Mais je ne sais pas. Ils ne le savent même pas encore, non? “

À côté de moi, il y avait un homme du nom de Don, un amateur de caucus. “Censément, ce système qu’ils avaient ici était de tout rationaliser”, a-t-il dit en riant. “Retour à la planche à dessin.” Il n’était pas un fan du processus du caucus, qu’il jugeait trop lourd. “C’est idiot”, a-t-il dit.

À ce jour, je me suis frayé un chemin à travers un tiers de la longe royale, ce que j’imagine que j’aurais apprécié si je n’avais pas déjà mangé un quart de Momoa seulement deux heures plus tôt. Était-ce parfaitement adéquat, même s’il était d’une grande taille? Oui. Était-ce transcendant? Non, je commençais à me sentir mal à l’aise. J’ai fini la moitié de la longe royale, incertain si je pouvais continuer. Il y avait maintenant tellement de sang qui pompait vers mon estomac et mes intestins que j’ai commencé à me sentir étourdi.

12 h 16

Pendant toute la semaine que j’avais passée à Des Moines, j’avais entendu parler de quelque chose appelé «pizza à tacos», une délicatesse locale créée, comme le raconte l’histoire, en 1974, par un homme blanc qui s’appelait Happy Joe Whitty . Mon dernier arrêt serait dans un Casey’s, un magasin général et une chaîne de stations-service connue pour ses pizzas à tacos.

“Puis-je avoir une petite pizza à tacos,” dis-je faiblement en entrant. Immédiatement après avoir prononcé ces mots, j’ai dû m’accroupir, une vague de nausée me frappant à la simple pensée de mettre quoi que ce soit de plus dans ma bouche.

Alors que j’attendais ma pizza à tacos de ma position perchée à quelques centimètres du sol, j’ai remarqué qu’un client avait des problèmes avec le lecteur de carte de crédit. “C’est ce qui se passe lorsque vous comptez sur la technologie”, a plaisanté la caissière. Aie. Pas aujourd’hui!!!

Ma pizza est arrivée et j’ai jeté un coup d’œil. Pour autant que je sache, c’était une pizza à la saucisse standard avec de la laitue, des tomates et des Doritos sur le dessus, plus de la “sauce à tacos” en paquets, semblable à ce que j’imagine que le résultat serait si un Taco Bell avait un bébé avec un Pizza Hut.

Photo: Esther Wang

J’ai pris une bouchée et j’ai senti que je ne pouvais pas aller plus loin. J’étais déterminé à manger au moins une tranche. Chaque bouchée était en quelque sorte fade et trop salée. Alors que je réfléchissais à la pizza restante, mon corps et mon cerveau ont finalement crié, “NOOOOOOOOOO.”

L’Iowa m’avait vaincu. J’avais joué moi-même, un peu comme le Parti démocrate de l’Iowa. Heureusement pour moi, le spectacle de cette année est peut-être le dernier.

