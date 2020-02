Les célébrations du Pokémon Day 2020 ont été annoncées | My Nintendo News

Le 27 février, le Pokémon Day 2020 aura lieu. La société Pokémon a annoncé divers événements qui auront lieu pour célébrer l’occasion. Premièrement, ils dévoileront un nouveau Pokémon Mythique qui arrivera sur Pokemon Sword and Shield. Ce Pokémon sera également le protagoniste du film Pokémon Coco. Deuxièmement, Pokemon Sword and Shield et Pokemon GO auront de nouveaux événements. Troisièmement, il y aura de nouvelles informations sur Pokemon Masters. Enfin, il y aura une campagne électorale «Pokémon de l’année» qui se tiendra avec Google, mais il y a très peu d’informations à ce sujet pour le moment.

