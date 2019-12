Les championnats de l'année en jeu de combat

Le champion de la Coupe Capcom 2019 Derek «iDom» Ruffin est récompensé sur scènePhoto: CapcomAnnée en revueAnnée en revueNous regardons les hauts, les bas, les surprises et les points forts dans et autour des jeux vidéo cette année.

Les jeux de combat n'ont jamais été aussi importants ou financièrement soutenus qu'ils l'étaient en 2019. Chaque grande franchise de jeux de combat avait une tournée soutenue par un développeur menant à un championnat majeur, bon nombre d'entre eux présentant certains des plus grands prix de tous les temps. Mais s'il n'a jamais été aussi facile de faire carrière dans les jeux de combat, pourquoi la concurrence semble-t-elle si stagnante? Cela tient en grande partie au fait que ces tournois officiels n’ont pas été à la hauteur des normes que les divers événements communautaires ont établies au fil des années et des années d’organisation indépendante.

Il était une fois, comme dans les années 2000 et au début des années 2010, la communauté des jeux de combat était une collection pour la plupart disparate de tournois autonomes qui se sont transformés en Evolution Championship Series comme une sorte de Super Bowl ou World Series. De nos jours, alors que chaque organisateur de tournoi fait toujours à peu près sa propre chose, les événements locaux sont souvent enrôlés pour agir en tant que qualificateurs dans des circuits soutenus par les développeurs comme le Capcom Pro Tour, qui à son tour se termine à la fin de l'année plutôt que pendant l'été sur la scène Evo. Evo est toujours considéré comme le tournoi le plus prestigieux de la communauté, bien sûr, mais il a perdu un peu de son éclat maintenant que l'accent est désormais mis sur la qualification pour la Capcom Cup et ses énormes gains.

Malheureusement, la Capcom Cup a été nulle cette année. Genre, grand moment. Une année de qualifications de haut niveau a culminé en un événement principal embarrassant qui était si mauvais qu'il a réussi à distraire les joueurs sur scène, immensément talentueux. Les matchs cruciaux ont été organisés hors flux, le sponsor du tournoi Pocky a eu beaucoup trop de temps pour préparer des cookies pendant le spectacle à la mi-temps, et les concurrents ont dû faire face à des configurations décalées qui ont apparemment affecté la concurrence jusqu'à la grande finale. Capcom a promis de s'attaquer à ces problèmes en 2020, mais vu que la Capcom Cup est sur une trajectoire descendante depuis le passage à Street Fighter V en 2016, de nombreux fans (y compris ce journaliste) n'espèrent pas cela.

De nombreuses tournées officielles de l'année dernière, notamment le Dragon Ball FighterZ World Tour, le ArcRevo World Tour, le Dead or Alive World Championship et les Pokkén Tournament World Championships, ont également eu leurs problèmes, mais la seule compétition qui a été proche de correspondre La triste performance de Capcom est le premier championnat du monde SNK pour Samurai Shodown et King of Fighters XIV. En quelques mois seulement, SNK a réussi à perdre complètement la confiance de sa communauté compétitive grâce à une série de décisions ahurissantes qui ont commencé à s'accumuler presque immédiatement après l'annonce de la tournée en septembre avec un calendrier incomplet. (SNK n'a pas encore répondu à la demande de Kotaku de commenter ces décisions.) Comme l'itinéraire a été rempli après coup, les membres de la communauté m'ont dit que les événements de qualification ont été dévoilés dans un délai très court, laissant les joueurs se démener pour réserver des vols et des hôtels, avec certains finissant par ne pas pouvoir participer du tout. De plus, SNK n'a jamais publié de format officiel, laissant les événements de qualification à ses propres appareils sans structure standardisée pour garantir que chaque tournoi se déroule le plus équitablement possible.

La plupart des développeurs font tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer que tous les joueurs ont des opportunités similaires de se qualifier à travers le monde, mais SNK a donné des chances à des tournois chinois comme des bonbons. Sur les 16 places réservées pour les deux matchs, six joueurs de Samurai Shodown et six joueurs de King of Fighters XIV proviendraient de ces événements chinois. Et, peut-être plus grave encore, ces compétitions n’étaient même pas ouvertes au public. Au lieu de cela, SNK a invité une petite sélection de concurrents triés sur le volet en Chine, y compris le joueur sud-coréen Seon-woo «Infiltration» Lee – un choix controversé, étant donné qu'il a été reconnu coupable de violence domestique contre son ex-femme l'année dernière et retiré de la Capcom Pro Tour. Le format de qualification déséquilibré de SNK va directement à l'encontre de l'éthique de base de la communauté des jeux de combat: la conviction que tout le monde devrait pouvoir concourir sur un pied d'égalité.

SNK a permis à un concurrent occidental de participer à un tournoi de qualification chinois via Ronin Rumble, un tournoi hebdomadaire en ligne pour Samurai Shodown. Bien que ce ne soit pas une solution parfaite, car netplay correspond rarement à l'expérience de jouer à un jeu de combat hors ligne, Ronin Rumble s'est avéré être un excellent endroit pour la compétition Samurai Shodown, et l'organisateur du tournoi Geoff Mendicino était reconnaissant d'avoir eu la possibilité d'envoyer quelqu'un de sa communauté grandissante en Chine. Cependant, des problèmes ont commencé à se poser presque aussitôt qu'un vainqueur – le concurrent brésilien Renato «Didimokof» Pereira Martins – a été couronné.

Martins a eu du mal à obtenir un visa pour se rendre en Chine, car il ne lui restait que quelques jours entre la qualification pour Ronin Rumble et la date de l'événement chinois, et l'opportunité est donc passée au finaliste canadien Jimmy Lee "LordJimmyBones" Pierre. Très peu de choses ont été dites publiquement sur la situation jusqu'à ce que Pierre annonce qu'il ne pourra plus lui non plus assister aux qualifications chinoises, non pas de sa faute, mais à cause du manque de communication de SNK. Au cours d'une diffusion en direct sur la situation, Pierre a déclaré que SNK lui donnait constamment le tour pendant ses conversations, et le développeur a finalement admis qu'il ne fournirait pas à l'avance les 1000 promesses de frais de voyage promises mais prévoyait plutôt de le rembourser. après coup. Comme il n'avait pas l'argent pour visiter la Chine à lui seul, Pierre n'a pas pu se qualifier. En raison du manque de temps et de préparation, Ronin Rumble a été donné avant l'invitation chinoise, de nombreux membres de la communauté ont estimé que le qualificatif était destiné à échouer. Mendicino a finalement abordé la situation via un fil Twitter apologétique.

"Lorsque SNK nous a approchés pour l'invitation en Chine, notre seule responsabilité était de présenter immédiatement le gagnant de Ronin Rumble à SNK", a expliqué Mendicino dans le fil. «SNK a dit qu’ils s’occuperaient de tout au-delà. Pendant toute la semaine, j’ai été en ligne avec Jimmy essayant de convaincre SNK de nous aider, mais rien n’a été convenu. J'étais extrêmement excité et je faisais confiance aux autres pour faire ce qu'ils disaient. J'aurais dû pousser plus fort. Protéger mes joueurs est ma responsabilité, et je suis vraiment désolé de vous avoir laissé tomber. Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis désolé. J'étais trop excité et trop confiant, laissant finalement les autres utiliser ma marque sans égard pour les gens derrière elle. »

SNK est resté silencieux sur cette question, et le manque de communication a laissé la communauté compétitive se demander quelles sont les priorités du développeur en ce qui concerne le championnat du monde SNK. Cet événement avait tellement de potentiel, en particulier dans une scène qui est généralement privée de telles opportunités, mais des problèmes évitables ont maintenant volé l'attention de ce qui est réellement important: la compétition.

Mais ce n’était pas que du malheur. Le Tekken World Tour de cette année était une source d'espoir singulière en ce qui concerne les compétitions soutenues par les développeurs, à la fois dans la façon dont la tournée et sa grande finale ont été organisées.

Travaillant en étroite collaboration avec la communauté des jeux de combat, les organisateurs du Tekken World Tour ont créé le système Dojo, grâce auquel les tournois locaux et régionaux qui n'étaient pas inclus dans l'itinéraire officiel du circuit pouvaient demander l'opportunité de récompenser les points de qualification aux participants. Grâce à cet arrangement, les régions qui voient rarement – et, dans certains cas, ne voient jamais – l'inclusion dans des circuits de jeu de combat ont finalement obtenu une place à la table, notamment l'Irlande, la Lituanie, la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg, la Grèce, la Croatie, la Bulgarie, Russie, Pakistan, Inde, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, Guam, Arabie saoudite, Liban, Nouvelle-Zélande, Mexique, Argentine, Bolivie, Venezuela, Pérou, République dominicaine, Équateur, Afrique du Sud, Madagascar et bien d'autres encore. Les points qui ont été offerts lors de ces événements n'ont pas été suffisants pour aider quelqu'un à se rendre seul aux finales du Tekken World Tour, mais ont servi de complément bénéfique aux joueurs qui ne pouvaient pas passer toute l'année à parcourir le monde pour jouer à des jeux vidéo ainsi que un projecteur pour les scènes sous-représentées à travers le monde. Mon souhait, évidemment, est que les tournois de jeu de combat deviennent à un moment donné vraiment internationaux, avec des joueurs du plus grand nombre de régions du monde possible participant à la grande finale. Cette première étape du Tekken World Tour est un bon début.

Au moment où les grandes finales se déroulaient à Bangkok, en Thaïlande, le Tekken World Tour surfait sur une vague de bonne volonté de la communauté qui se poursuivrait tout au long de son week-end de compétition. Le flux était net, rarement hésité pour les coupures publicitaires ou autres bêtises, et mieux encore, il fournissait un flux constant de séquences Tekken 7. L'équipe de diffusion a réussi à diffuser chaque match joué, à la fois par le qualificatif de la dernière chance et l'événement principal, donnant aux gens qui ne pouvaient pas voyager en Thaïlande la possibilité de suivre tout ce qui se passait sur le site. Les paiements ne sont peut-être pas aussi importants que, disons, la Capcom Cup, mais il est clair que la prise du Tekken World Tour pourrait créer un prize pool plus accrocheur et le mettre dans des problèmes structurels, ce qui entraînerait une grande finale que les deux et respecte la sensibilité de la communauté des jeux de combat.

Qu'est-ce qui fait une bonne tournée mondiale de jeu de combat? Eh bien, en regardant les trois exemples ci-dessus, c'est assez clair: travailler avec la communauté compétitive et répondre à leurs préoccupations, d'abord et avant tout. Le Tekken World Tour s'est assuré de collaborer avec des gens qui viennent directement de la communauté des jeux de combat, des gens qui ont bâti la scène à partir de rien à travers des années de dur labeur et de dévouement, même quand il n'y avait pas d'argent à gagner. La Capcom Cup est un excellent exemple de ce qui se passe lorsqu'un développeur met de moins en moins l'accent sur les aspects compétitifs de ses tournées et ignore les gens qui savent mieux, tandis que de nombreuses lacunes du Championnat du monde SNK peuvent être attribuées à des erreurs de recrue. Mais peu importe le cas, la création d'un jeu de combat ne fait apparemment pas de vous une autorité sur la façon d'organiser des tournois pour eux. La meilleure voie pour les développeurs se rendant dans ces eaux inexplorées devrait être d'abandonner leur orgueil et de reconnaître qu'il y a des gens qui ont déjà organisé des tournois pour ces jeux et qui vivent et respirent pour ce genre de choses. Chaque fois que des leaders de la communauté compétents et expérimentés ont eu la chance de diriger le spectacle, il en résulte une expérience plus authentique, plus respectueuse et plus agréable pour les joueurs et les spectateurs.

Ian Walker aime les jeux de combat et aime écrire à leur sujet encore plus. Vous pouvez le trouver sur Twitter à @iantothemax.

