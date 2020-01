Les championnats du monde Pokemon se tiendront du 14 au 16 août à Londres

La Pokemon Company International a confirmé le lieu et les dates des championnats du monde Pokemon 2020.

Les championnats de cette année auront lieu à ExCeL London du 14 août au 16 août 2020. Il accueillera également un emplacement pop-up Pokemon Center.

Détails ci-dessous:

La Pokémon Company International a confirmé aujourd’hui que les championnats du monde Pokémon de cette année auront lieu à ExCeL Londres du 14 au 16 août 2020. Les meilleurs joueurs de jeux de cartes à collectionner et de jeux vidéo Pokémon du monde entier seront invités à participer, les fans étant les bienvenus à Achetez des laissez-passer pour les spectateurs et assistez à l’excitation de l’événement le plus prestigieux de la série de championnats Pokémon.

Les Championnats du monde Pokémon 2020 abriteront également un magasin Pokémon Center, où les fans pourront acheter une grande variété de produits, y compris une gamme d’articles sur le thème du tournoi.

Pour ceux qui souhaitent organiser leur voyage, une liste suggérée d’hôtels et d’hébergement peut être trouvée ici.

Pour rester à jour avec les dernières informations sur les Championnats du Monde Pokémon 2020 et autres Play! Événements Pokémon, veuillez visiter pokemon.com/uk/play-pokemon/

