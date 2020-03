Les championnats internationaux Pokémon Europe 2020 sont la dernière victime du coronavirus

Nous avons déjà vu plusieurs événements de jeu annulés, reportés ou autrement affectés par l’épidémie de coronavirus, et nous voyons aujourd’hui un sort familier pour les Championnats internationaux Pokémon Europe 2020.

Dans une déclaration publiée aujourd’hui, The Pokémon Company affirme que la sécurité de toutes les personnes impliquées est sa priorité absolue:

«La sécurité et le bien-être de notre communauté, concurrents et organisateurs, est notre priorité absolue. Bien que nous préférions ne jamais voir un événement être reporté ou annulé, par prudence et conformément aux recommandations actuelles énoncées par le public responsables de la santé, nous avons annulé les Championnats internationaux Pokémon Europe 2020.

Nous tenons à remercier le jeu! La communauté Pokémon pour son intérêt continu pour nos événements compétitifs et apprécie le soutien et la compréhension de chacun dans ces circonstances uniques. Veuillez visiter https://www.pokemon.com/us/play-pokemon/ ou suivez @PlayPokemon sur Twitter pour les mises à jour et plus d’informations sur Play! Événements Pokémon. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter le service client Pokémon.

Le site officiel répond à des questions plus spécifiques pour ceux qui prévoyaient d’assister ou de participer à des événements de championnat, y compris des informations sur le suivi des événements locaux qui peuvent ou non être annulés.

La société Pokémon a clairement indiqué que il n’y a eu aucun rapport reliant directement des cas de virus à ses événements, mais il prend des mesures de précaution même lors des événements qui se poursuivent. Par exemple, l’obligation de se serrer la main avant et après les matchs a été supprimée pour le moment, et des désinfectants pour les mains seront mis à la disposition des participants.

