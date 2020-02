Les chasseurs d’Amazon sont sous le feu pour la représentation fictive des événements de l’Holocauste

Amazon’s Hunters, un spectacle sur une bande de chasseurs nazis à la fin des années 70, a été critiqué par le mémorial d’Auschwitz pour une scène de fiction se déroulant dans un camp de concentration. Cela déclenche un débat plus large sur la question de savoir si les histoires sur l’Holocauste devraient être purement documentaires et si des représentations fictives de l’Holocauste sont appropriées.

La scène en question se déroule dans le premier épisode et présente un jeu d’échecs macabre et violent qui utilise de vrais prisonniers humains comme pièces de jeu. Un maître d’échecs juif est obligé de jouer au jeu en utilisant les pièces humaines, et chaque fois qu’une pièce d’échecs est renversée, un prisonnier meurt.

Le mémorial d’Auschwitz, dans une série de tweets, a déclaré que le faux jeu n’est pas seulement une folie et des caricatures dangereuses, et qu’il “accueille également les futurs négationnistes”. Dans une réponse à un utilisateur de Twitter qui a déclaré que Hunters n’est pas un documentaire, le mémorial d’Auschwitz a répondu: “Auschwitz était un véritable endroit où les gens ont souffert. Ce serait beaucoup mieux si les auteurs du film tentaient de faire prendre conscience d’un véritable événement des Holocausts en montrant quelque chose de plus proche de la vérité plutôt que de choisir de créer une fausse histoire qui ne s’est jamais produite à Auschwitz. “

Auschwitz était plein d’horribles douleurs et souffrances documentées dans les récits des survivants. Inventer un faux jeu d’échecs humain pour @huntersonprime n’est pas seulement une folie et une caricature dangereuses. Il accueille également les futurs négationnistes. Nous honorons les victimes en préservant l’exactitude des faits. pic.twitter.com/UM2KYmA4cw

Le créateur de l’émission, David Weil, a répondu par une déclaration complète et a repoussé l’idée que les histoires sur l’Holocauste doivent être de nature documentaire. “[It’s my] point de vue que les représentations symboliques permettent aux individus d’accéder à une réalité émotionnelle et symbolique qui nous permet de mieux comprendre les expériences de la Shoah “, a-t-il répondu à Deadline.

En expliquant pourquoi il ressentait le besoin de créer des événements fictifs alors qu’il y avait de nombreux actes réels d’horreur documentés, Weil a également commenté: “Je ne voulais tout simplement pas représenter ces actes de traumatisme réels et spécifiques.”

