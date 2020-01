Les chefs de file du 7e secteur passeront le 5 février 2020

Vous cherchez à ajouter un peu plus d’épices cyberpunk à votre temps de jeu? Eh bien, cela pourrait être un bon choix pour votre bibliothèque!

L’éditeur Parfois vous et le développeur Sergey Noskov ont annoncé ce jeu d’aventure 7ème secteur se rendra sur Switch et d’autres plates-formes le 5 février 2020. Le jeu voit des joueurs sauter de robot en robot, alors qu’ils poursuivent les vérités inconfortables d’un avenir dirigé par la machine!

Découvrez la bande-annonce du jeu sur Steam ci-dessous:

Sur

Bienvenue dans 7th Sector, qui se déroule dans un mystérieux monde cyberpunk. Plongez-vous sur ce chemin complexe, résolvez différents puzzles, affrontez ses dangers et recueillez des informations dispersées pour découvrir l’histoire de ce monde. Prenez le contrôle de plusieurs personnages différents, chacun avec ses propres capacités qui peuvent vous aider à naviguer dans les appareils et les machines du monde. Certains des choix et des actions effectués déterminent le résultat final.

Principales caractéristiques

Puzzles variés et uniques.

Contrôlez plusieurs personnages.

Bande sonore immersive de «Nobody’s Nail Machine».

Système de branchement de quatre terminaisons différentes.

