Les Chevaliers de l’Ancienne République étaient déjà en cours

Après le malheureux trébuche avec les jeux de Star wars, en particulier ceux de la saga Battlefont, il semble qu’EA ait finalement trouvé le bon chemin avec Star Wars Jedi: Fallen Order, un titre qui a reçu un accueil plutôt positif depuis son lancement en novembre dernier. Bien sûr, la société a d’autres projets de franchise intergalactiques en cours, et l’un d’eux pourrait être le retour d’une vieille connaissance.

Le titre conserverait certains éléments des jeux précédents

Selon Cinelinx, l’éditeur américain travaille déjà sur le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic (Knights of the Old Republic), le jeu de rôle qui a émerveillé en 2003. Ce ne serait pas la première fois que des informations à ce sujet surgissent, car en 2015 divers rapports anticipaient le retour imminent de KOTOR. Bien sûr, depuis lors, nous ne savions rien du projet.

Le support susmentionné déclare que le remake a cessé d’être une priorité pour EA en 2016. Bien que les raisons ne soient pas précisées, cela est probablement dû aux hauts et aux bas causés par Battlefont, très critiqué. En fait, la société a annulé un autre jeu Star Wars de Visceral Games et Amy Henning. Le studio a fermé ses portes, tandis que Henning, connu dans le monde entier pour avoir rendu possible la saga Uncharted, a fini par abandonner Electronic Arts.

Bien qu’au départ, on pensait que les Chevaliers de l’ancienne République auraient une suite dans la génération actuelle de jeux vidéo, le rapport indique qu’il s’agit d’un remake. C’est-à-dire, conserverait certains éléments des titres originauxmais le reste serait un “repenser” de la saga. Si à tout moment vous avez eu l’occasion d’en profiter, vous saurez qu’ils ont apporté beaucoup de personnages et d’histoires au canon de Star Wars.

Au-delà du développement du remake de Knights of the Old Republic, la source ajoute que EA développe d’autres jeux Star Wars en ce moment, y compris la suite de Jedi: Fallen Order et un projet pour la Nintendo Switch. Quant aux premiers, ils feront sûrement leurs débuts dans la nouvelle génération de consoles. Le 3 juin, ils pourraient dévoiler les premiers détails officiels.

