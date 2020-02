Les choix de dialogue seront importants dans la mise à jour de Fallout 76 Wastelanders

En plus d’introduire des PNJ entièrement exprimés dans le monde de Fallout 76, les choix de dialogue dans la mise à jour Wastelanders importeront.

Dans de nombreux RPG, ce que vous dites à un PNJ peut avoir un effet sur le résultat souhaité, et ce sera également le cas dans le Fallout 76 Mise à jour Wastelanders.

Selon Bethesda, vous pourrez choisir parmi une variété de réponses lorsque vous discuterez avec un PNJ dans le jeu. Comme les jeux précédents de la série Fallout, vos réponses auront un effet sur le résultat. Les choix de dialogue que vous choisissez peuvent «vous aider à forger des alliances», avoir un impact sur votre réputation, ou même vous aider à «trouver un autre moyen de faire quelque chose».

Les développeurs ont non seulement ajouté des options de dialogue aux nouveaux PNJ, mais aussi ceux actuels tels que Rose et MODUS. Les quêtes qu’ils vous envoient n’ont pas changé, mais ils auront de nouvelles interactions.

Bien que ce ne soit pas révolutionnaire, il est bon de savoir que les choix auront un impact.

Vous pourrez également garder une trace de tout ce que vous avez dit avec l’option Historique. Il peut être activé ou désactivé pour afficher huit rangées de sous-titres de dialogue. Lorsque vous discutez avec un PNJ, vous pouvez également ignorer des lignes individuelles «pour accélérer les choses» et même changer l’angle de la caméra pendant les conversations pour obtenir une meilleure vue du personnage.

Il a également été annoncé que si vous jouez au jeu maintenant jusqu’au 2 mars, vous gagnerez de beaux doubles XP, ce qui est toujours utile.

Wastelanders sera disponible le 7 avril pour Xbox One, PlayStation 4 et PC via Bethesda.net. Le jeu arrivera également sur Steam le même jour, et Wastelanders sera disponible pour tous ceux qui achètent les éditions standard ou de luxe du jeu.

En plus d’introduire des PNJ entièrement exprimés dans le monde de Fallout 76, la mise à jour comprend également un nouveau scénario, des emplacements, des ennemis, de nouvelles armes, un nouveau système de réputation et plus encore.