Les cinq meilleures équipes de Call of Duty League classées

Voici nos meilleures équipes Call of Duty League.

Avec le battage médiatique autour de la CDL en ce moment, nous avons pensé que ce serait un bon moment pour briser nos équipes préférées dans la ligue.

Le classement CDL Point après la Chicago Home Series! # CDL2020 Qu’est-ce qui attrape votre 👀? (➡️ @GameFuel) pic.twitter.com/MkQeztU6fj – Call of Duty League (@CODLeague) 27 avril 2020

Bien que les statistiques soient importantes ici, cette liste tient également compte de l’étendue complète de la performance saisonnière de chaque équipe sélectionnée (en particulier avant cette pandémie).

Dark Horse: Subliners de New York

Les Subliners de New York ont ​​toujours, semble-t-il, été dans une situation difficile. Au cours des derniers matchs de la CDL, les stratégies offensives des Subliners ont été ratées. Bien qu’il y ait certainement eu des rounds forts, en particulier de Thomas Paparatto (alias ZooMaa), ils ont beaucoup perdu au cours de ce tournoi.

Découvrez cette brillante course qu’il a faite au début de la CDL.

ICYMI: POV @ ZooMaa de ce 10 pièces sur Atlanta Faze sur Rammaza. #NYSL pic.twitter.com/1RX9XNPSRN – New York Subliners (@Subliners) 25 avril 2020

Cependant, cela ne signifie pas que leur chance de ramener l’or à la maison est terminée. Lors de leur dernier match avec Atlanta, un effort passionnant de 3 à 2, New York a montré des signes d’amélioration à venir.

5. Minnesota Rokkr

Si vous m’aviez dit que le Rokkr se comporterait aussi bien qu’au début de cette saison, je ne vous aurais pas cru. Et pourtant, nous y sommes, avec le Minnesota qui démarre nos cinq meilleures équipes.

Offensivement, ils abattent un gant de tueries au bon moment et travaillent bien ensemble sur la défense. Mais par rapport à des équipes plus célèbres comme Chicago et Dallas, leurs compétences sont pâles en comparaison. L’équipe n’a pas vraiment de joueur vedette, ou un joueur connu pour diriger l’équipe, mais cette vidéo fait un excellent travail pour montrer la personnalité de l’équipe.

L’équipe nous raconte comment grandissait son premier jeu vidéo préféré! Quelle était la tienne? 🎮🤘 # askrokkr pic.twitter.com/lOVl9auq6f – Minnesota RØKKR (@ROKKR) 24 avril 2020

Avec un peu de chance, ils sont capables de se ressaisir et de gagner plus de matchs à mesure que la CDL avance.

4. Florida Mutineers

Avec deux victoires très tôt contre les Huntsmen de Chicago, les Florida Mutineers ont déjà dépassé leurs attentes en matière de guerre moderne. L’équipe est une puissance offensive, même avec le joueur clé, l’éternel homie Prestinni, hors de l’image pour le reste de la série.

En défense, il y a un manque de qualité notable pour la Floride. Cela pourrait être la raison pour laquelle ils n’ont pas réussi à repousser les équipes de haut niveau. Cependant, les Mutineers ont plus qu’assez de puissance offensivement pour commencer à dominer dans les prochains matchs CDL.

Ces équipes sont venues JOUER. Embrayage 1v3 de Brady @ TeamB3WARE. Temps de demi-finale dans le #KrakenBounty, présenté par @ScufGaming. 📺https: //t.co/hUNY51KuZh pic.twitter.com/vteM3fro3k – Florida Mutineers (@Mutineers) 23 avril 2020

3. Atlanta FaZe

Un énorme sujet favori des fans et une tendance constante dans le sport électronique, le clan Call of Duty FaZe vaut sa réputation. Et si elles n’étaient pas numéro un dans le classement officiel de la CDL cette semaine. Les Atlanta FaZe sont une réalisation monumentale sur le front de l’esport, avec une victoire au championnat à domicile pour démarrer.

Leur jeu offensif général est formidable, mais au cours des derniers matchs, il a sensiblement glissé. Quand Atlanta a affronté les Huntsmen de Chicago, les FaZe ont été anéantis et cela s’est révélé. Cependant, malgré cela, ainsi que Dallas remportant des victoires la semaine dernière, Atlanta est une équipe constamment solide qui est aussi équilibrée qu’elle domine brutalement dans Search and Destroy.

Fouillé et détruit 😋 @Subliners de GG, nous prenons le match 5 de Saint-Pétrograd de manière dominante pour assurer la victoire de la série 3-2, en réservant notre billet pour une autre demi-finale # CDL2020! #EZAF pic.twitter.com/rasOEui93q – Atlanta FaZe (@ATLFaZe) 25 avril 2020

2. Chicago Huntsmen

Le visage de Scump est plus un logo pour ces gars que le vrai logo Huntsmen.

Chicago est une force avec laquelle il faut compter, et elle l’a été pendant toute la Call of Duty League jusqu’à présent cette année. Chaque joueur de l’équipe – du Formel au Gunless – a sa propre force à ajouter à l’équipe. Offensivement et défensivement, il n’y a pas de différence car ils sont aussi bons lorsqu’ils opèrent ensemble sur le terrain de l’esport.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron. @Arcitys pic.twitter.com/0yhq3glN2z – Chicago Huntsmen (@Huntsmen) 28 avril 2020

Avec Dallas qui a sorti les gros canons au cours de la semaine dernière, il sera certainement intéressant de regarder l’un des anciens favoris de COD rebondir efficacement. Quelqu’un s’assure que Scump est correctement médicamenté avec Gamer Fuel et sous sédation avec Adderall pendant qu’il y est.

1. Empire de Dallas

Ces gars sont vraiment quelque chose. L’Empire de Dallas a illuminé la scène virtuelle lors du dernier match CDL, et continuera probablement de détruire la scène COD à l’avenir.

Étant la seule équipe à avoir remporté deux épreuves officielles de la CDL, ils sont désormais officiellement l’équipe la mieux classée de la Ligue, avec plus de 150 points CDL après leur coup à Chicago. Même pendant l’ouverture de cette année, l’Empire n’a été qu’efficace sur et en dehors du terrain.

Nous sommes vos champions de la Chicago Home Series! #CrowedVictorious // # CDL2020 pic.twitter.com/Tx97eIXJcg – Dallas Empire (@DallasEmpire) 27 avril 2020

Le joueur vedette Crimsix a une énergie contagieuse qui aide à transporter son équipe. S’ils continuent à jouer leurs atouts défensifs comme ils l’ont fait récemment, rien ne les empêchera d’avancer. Pour autant que nous le sachions, l’Empire de Dallas est le premier coureur à prendre toute la saison.

Pour plus de nouvelles sur Call of Duty et esports, suivez ESTNN sur Facebook et Twitter.