Les co-développeurs de Gears of War et Halo travaillent sur un nouveau jeu exclusif à Stadia

Splash Damage garantit que nous donnerons plus d’informations à ce sujet dans les prochains mois.

Il ne fait peut-être pas partie des études les plus connues, maisDégâts par éclaboussuresa collaboré au développement de certains des jeux triple-A les plus populaires de ces dernières années; y compris les modes multijoueurs de Gears of War 4, Gears 5 ou dans le port de Halo: The Master Chief Collection pour PC. Bientôt, votre dossier sera enrichi deun nouveau jeu vidéoà développer exclusivement pour Stadia, la plateforme de jeu en streaming de Google.

“Chez Splash Damage, nous essayons toujours d’innover et nous recherchons des partenaires et des plateformes qui nous permettent de faire exactement cela. Nous sommes de grands fans de Stadia depuis son annonce, et nous avons été impressionnés par la technologie et la passion pour les jeux vidéo que l’équipe a après Stadia. “commente l’étude britannique dans un communiqué publié sur son propre blog.

Quand en saurons-nous plus? Pour l’instant, nous devons nous contenter d’un clochard “dans leles prochains moisNormalement, nous supposerions que cela se traduit par E3, bien que l’E3 2020 ait été annulé en raison de la menace du coronavirus et, par conséquent, il faudra attendre que Google annonce son propre événement pour en savoir plus.

L’un des problèmes que Stadia a eu depuis son lancement est précisément le manque de jeux exclusifs ainsi que le manque d’activité dans certains de ses jeux clés, bien sûr. Pour l’instant, Google prévoit de continuer à travailler sur des exclusivités pour grossir le catalogue de la plateforme sur le long terme.

