Les collectionneurs en ligne de Red Dead recevront un boost de 100% d’EXP de rôle et des réductions cette semaine

Par Stephany Nunneley,

Mardi 25 février 2020 17:51 GMT

Cela vaut la peine d’être collectionneur dans Red Dead Online cette semaine.

Les collectionneurs de Red Dead Online cette semaine recevront un boost de 100% d’EXP de rôle et de belles réductions.

Ceux qui débutent en tant que collectionneur obtiendront un rabais de cinq lingots d’or sur le sac de collection. Si vous associez votre Twitch Prime à votre compte Rockstar Games Social Club, vous recevrez ce sac de collection gratuitement.

Cette semaine, les collectionneurs de tous les niveaux d’expérience recevront le boost de rôle pour découvrir l’un des héritages et autres objets de valeur. Cela s’applique également lors de la remise de la collection hebdomadaire Gold Panners Dream ou de toute collection complète à Madame Nazar.

En parlant de Madame Nazar, elle a réduit divers outils dans sa boutique pour vous donner une longueur d’avance sur la collecte. Toutes les cartes de collectionneurs sont à 50% de réduction, et la pelle Pennington Field, le détecteur de métaux et les jumelles raffinées sont toutes à 30% de réduction via sa boutique.

Allez-y et commencez à collectionner.

