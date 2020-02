Les combats de Dragon Ball FighterZ seront beaucoup plus intenses pour cette raison

Dragon Ball FighterZ se prépare à recevoir des nouvelles avec l’arrivée d’une nouvelle saison de contenus. Bandai Namco sait que les joueurs ont des doutes à ce sujet, il a donc détaillé une partie des agrégats qui sont en route.

La communauté des titres est excitée, car deux nouveaux personnages jouables ont été confirmés plus tôt ce mois-ci. Le premier est Goku Ultra Instinct, mais celui qui a vraiment attiré l’attention est Kefla, la fusion de Kale et Caulifa.

Maintenant, nous savons que ce personnage aura des attaques comme Fast Cannon Ball, Gigantic Breaker et Gigantic Boost, avec lesquelles il punira tous ses rivaux. Son attaque la plus puissante sera Gigantic Ray, avec laquelle il anéantira ses ennemis avec une puissante rafale de Ki.

Le personnage sera disponible le 28 février. Les propriétaires de la nouvelle saison auront un accès anticipé à partir du 26 du même mois. Une autre nouveauté sera un système de combat attrayant appelé Z Assist Select, qui rendra le jeu plus frénétique.

Grâce à cette option, les joueurs peuvent choisir l’attaque assistée d’un personnage. Chaque combattant a un total de 3 attaques d’assistance différentes, ce qui assurera plus d’action sur l’écran. La mécanique Limit Break Super Power sera également intégrée, ce qui augmentera considérablement la puissance lorsqu’il vous restera un personnage.

Votre compteur de vie passera à l’or pour vous faire savoir que la limite de super puissance de rupture est déjà activée. Enfin, il y aura un moyen qui vous permettra de vous entraîner et d’améliorer vos compétences avec vos personnages préférés.

Le mode d’entraînement vous permettra également d’obtenir des récompenses supplémentaires, que vous pouvez obtenir en remplissant certains défis et objectifs. Bandai Namco n’a pas précisé le type de récompenses qui seront dans cette modalité. Plus de détails devraient être révélés avant la sortie du nouveau contenu.

Dragon Ball FighterZ est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Vous voulez en savoir plus sur le titre? Cliquez ici.

