Cette semaine Super Smash Bros.Ultimate tournoi se concentre sur les combattants épineux et ronds.

D’un côté, vous avez des personnages comme Sonic the Hedgehog, Bowser, Cloud, Ridley et même le célèbre shell bleu de la série Mario Kart, et la compétition est composée de personnages tels que Kirby, Pac-Man, Jigglypuff, Meta Knight et un élément Bob-omb.

Cet événement commence ce vendredi 6 mars et durera trois jours au total. Participerez-vous? Dites-nous ci-dessous.

