Les commentaires confus d’Epic Boss sur les jeux et la politique ne s’additionnent pas

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIE – 12 juin: Tim Sweeney prend la parole lors du BAFTA présente un prix spécial à Epic Games au London le 12 juin 2019 à West Hollywood, Californie. Photo: Rachel Luna / Intermittent (.)

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a prononcé le discours d’ouverture de la conférence DICE de cette semaine à Las Vegas. La conférence a abordé de nombreux sujets, notamment la confidentialité des données, les boîtes à butin et les problèmes liés au manque de jeux multiplateformes. Cela semblait également appeler à garder la politique hors des jeux, ou du moins dans le marketing, ou quelque chose.

Ce qui a lié les différents fils du discours de Sweeney devant une conférence remplie de dirigeants de jeux et de personnalités créatives, était une demande pour les entreprises et les développeurs de mettre fin aux pratiques «client-adversaires» qui séparent les joueurs à un moment où, de l’avis de Sweeney, les jeux fonctionnent plus comme des espaces sociaux que comme des produits de divertissement. Sweeney voit la nécessité que ces espaces soient politiquement neutres, mais si vous voulez rassembler les gens, vous devrez faire face à la politique.

Des extraits du discours de Sweeney ont circulé depuis son intervention à DICE mercredi, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux se sont saisies de ses remarques sur les “droits et libertés des joueurs” et de son disant qu’il n’est pas nécessaire de “traîner des sujets de discorde” comme la politique dans les jeux. “Nous, en tant qu’entreprises, devons nous séparer de la politique et dire que c’est aux individus de s’engager et nous, en tant que plateformes, devons être neutres”, a déclaré Sweeney dans son discours, avant de se rendre sur Twitter pour clarifier certains de ses points.

IGN a réalisé une vidéo de la conférence DICE de Sweeney hier soir.

Sweeney semblait penser que les joueurs pouvaient exprimer leur politique: «Quand un streamer intervient et partage un message politique dans le contexte d’un esport ou simplement un streamer ou un commentateur sur Reddit exprime son opinion, nous voyons le jeu devenir de plus en plus comme un réseau social, et que cela nous plaise ou non, nous allons devoir accepter que le jeu est désormais une plate-forme pour le discours mondial. “

Plus tard, de manière confuse, il s’est demandé si les équipes marketing devaient ajouter de la politique aux jeux: «Nous devons séparer les commentaires des créateurs … des services marketing. Nous devrions sortir les départements marketing de la politique. Le monde est vraiment foutu en ce moment: en ce moment, votre orientation politique détermine le restaurant de poulet fast-food où vous allez, et c’est vraiment stupide. Il n’y a aucune raison de faire glisser des sujets de division comme celui-ci dans le jeu. “

Le commentaire sur la restauration rapide semble être une référence à la chaîne de poulet Chick-fil-A, qui a été critiquée pour son don à des organisations anti-gays. Sur Twitter, Sweeney a précisé qu’il voulait dire “une entreprise comme celle-ci ne devrait pas prendre position sur un problème comme celui-ci, car cela sort du cadre de sa mission.” Il a également clarifié ses commentaires sur les départements marketing en expliquant que, lorsque les jeux abordent la politique, cette politique “devrait venir du cœur des créatifs et non des départements marketing qui cherchent à capitaliser sur la division”. Ces clarifications semblent être de bonnes idées dans le vide, mais nous ne sommes pas dans le vide. Dans son discours DICE, Sweeney a déclaré: «Nous devons créer une séparation très claire entre l’église et l’État où nos entreprises fonctionnent comme des lieux neutres pour le divertissement et les employés, les clients, tout le monde peut avoir son propre avis et ne pas être jugé par nous pour cette.”

Cependant, une plate-forme ne peut pas être neutre, aussi pratique pour ses parties prenantes que ce serait. La politique concerne les structures de pouvoir qui ont un impact sur la vie quotidienne des gens. L’accès des gens aux plates-formes est politique – pouvoir jouer à Fortnite sur une console que vous pouvez vous permettre et installer dans votre maison est politique, tout comme le fait de ne pouvoir jouer sur le téléphone de votre mère que dans le bus. Avoir une carte de crédit pour pouvoir acheter un Battle Pass est politique. Où Fortnite obtient ses danses est politique; les franchises et les musiciens avec lesquels elle collabore sont politiques. Les jeux qu’Epic propose sur son magasin sont politiques, même si Sweeney semble penser que non. Les commentaires de Sweeney présentent la politique comme quelque chose que les gens peuvent entrer et sortir à volonté, par opposition aux conditions matérielles de nos vies et à nos relations les uns avec les autres. Personne, même un milliardaire, ne peut être politiquement neutre. Le plus proche qu’ils peuvent obtenir est simplement de ne pas en parler.

L’appel de Sweeney à la neutralité politique ressemble à une extension de la croyance qu’il professait dans son discours selon laquelle la suppression de certains des obstacles qui confèrent aux entreprises des avantages artificiels fera tout fonctionner. “C’est un virus de l’esprit, l’idée que les éditeurs devraient posséder le client ou avoir le monopole de la relation client via une certaine forme de connexion et de commerce électronique, et c’est juste une mauvaise idée”, a expliqué Sweeney alors qu’il parlait d’étendre le jeu multiplateforme et devantures de magasins. “C’est l’opposé des principes sur lesquels Epic a bâti Fortnite.” Fortnite est, notamment, multiplateforme, ce qui signifie que les joueurs peuvent se connecter au jeu et accéder à la plupart des achats qu’ils ont effectués sur une plate-forme sur d’autres. Cela fait certainement partie du succès de Fortnite: “Les chiffres prouvent que c’est l’avenir du jeu”, a déclaré Sweeney. «Juste dans Fortnite et nos efforts plus récents avec Epic Games Store, nous avons accumulé 300 millions d’utilisateurs sur les sept plateformes, et ils ont établi plus de 1,6 milliard de connexions sociales entre amis, comme vous l’avez sur un réseau social traditionnel. “

Quoi qu’il en soit, quelle que soit l’ouverture de la plate-forme, ce qui doit y figurer semble sûrement porter un message politique. Dans son discours, Sweeney a mentionné la nécessité de règles clairement établies sur la modération du contenu, suggérant que sa vision ne serait pas une liberté pour tous.

En octobre, en réponse à la réaction à la position de Blizzard sur les commentaires du joueur de Hearthstone Blitzchung à propos de Hong Kong, Sweeney a écrit sur Twitter: “Epic soutient les droits des joueurs et créateurs de Fortnite de parler de politique et des droits de l’homme.” Une plateforme qui modère le contenu ou permet aux gens de parler de politique n’est pas politiquement neutre. La plate-forme peut éviter de prendre une position officielle, peut-être, mais cela peut se retrouver dans le bourbier de harcèlement et de haine dans lequel se trouve le concurrent Valve. Il semble que Sweeney souhaite juste que la politique ne soit pas un problème à traiter , que nous pourrions nous-mêmes la technologie hors de l’être humain.

Je suis avec Sweeney sur la stupidité de la controverse sandwich Chick-fil-A. En tant que personne queer, j’ai donné trop de moments de ma seule et unique vie à penser à un joli sandwich moyen. Mais ce n’est pas parce que j’évoque la politique quand ma famille se rend à Chick-fil-A lors d’un road trip. C’est parce que la décision de s’arrêter pour le déjeuner a des implications que nous ne pouvons pas éviter. C’est parce que ma famille qui choisit de manger du Chick-fil-A fait une déclaration, même si elle ne le veut pas, sur ses valeurs. Cela signifie que je ne prends pas le déjeuner et que nous sommes tous un peu vexés les uns les autres à notre retour dans la voiture. C’est un champ de bataille stupide à propos d’un sandwich stupide, mais le simple fait de souhaiter que les entreprises n’aient pas pris de position politique ne fait pas disparaître les problèmes, ou signifie que leurs employés et clients peuvent simplement laisser leur vie à la porte. Même si Chick-fil-A ne finançait pas, disons, des groupes anti-LGBT, il lui faudrait tout de même lutter contre la politique de la consommation de viande, de l’égalité des salaires et de l’accès à la nourriture. La politique ne se joue pas seulement sur la plateforme: elle se joue entre les gens. Et cela va se produire sur Epic Games Store, et dans Fortnite, et dans tous les autres jeux, que Tim Sweeney le veuille ou non.

.