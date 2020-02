Les concept stores du futur de GameStop sont très tristes

GameStop, jadis le centre de l’univers de la vente au détail de jeux vidéo, est en grande difficulté. Alors que les ventes de jeux physiques diminuent (et avec elles les échanges, le pain et le beurre de l’entreprise), ils cherchent désespérément de nouvelles façons de faire entrer les gens et de dépenser de l’argent.

Un peu trop désespéré, peut-être. Alors que les efforts de l’entreprise au cours des dernières années se sont concentrés sur l’inondation des magasins avec merch et Funko Pops, certains concept stores GameStop essaient actuellement pour l’avenir de s’en éloigner vers des approches plus sociales.

Comme GI.biz l’a détaillé dans son voyage pour voir certains d’entre eux, il existe trois types de magasins différents, tous testés en Oklahoma (principalement Tulsa), tous avec une chose en commun: ils ont considérablement réduit la quantité d’espace au sol consacrée à vendre des trucs, et les ont plutôt transformés en centres sociaux, avec des espaces pour les jeux sur table, de longues tables abritant des PC de jeu en ligne et des zones de télévision remplies de jeux rétro.

Les différents types de magasins ont tous des variantes sur ce thème – certains sont plus axés sur les jeux rétro, d’autres sur la «culture pop» – mais l’objectif global de conception est le même. Transformez GameStop en un lieu où les gens peuvent passer du temps autour des jeux vidéo, au lieu d’un endroit où vous entrez et êtes soumis à un enfer de précommande.

Bien que l’utilisation de tout cela soit gratuite, les clients auraient besoin d’un abonnement PowerUp Rewards pour jouer, avec du personnel formé pour vérifier les identifiants des jeux classés par âge. Notez que ce sont des concept stores, où GameStop essaie juste des trucs, et il n’y a aucune garantie que quelque chose comme ça sera jamais déployé dans le monde entier. Ce qui … pourrait être pour le mieux.

Je comprends que l’entreprise doit essayer de nouvelles choses, mais ce n’est pas tout, chef. Vous pouvez installer tous les PC de jeu gratuits et les zones de table que vous souhaitez, mais à la fin de la journée, personne ne voudra traîner dans un GameStop. Tout ce qui est proposé ici est déjà offert ailleurs, quelque part où les gens font déjà ces choses.

Dans l’interview expliquant la conception de ces concept stores, Frank Hamlin, directeur de la clientèle, a déclaré: «Je suis revenu [from E3] en 2014 et suis allé au régime d’alors et j’ai dit: “ Nous manquons une énorme opportunité … Et j’ai dit, et j’utilise cela incroyablement politiquement incorrectement, ” Si E3 est le Vatican, pourquoi GameStop n’est pas le local église?'”

Malheureusement, un détaillant sur ses dernières jambes citerait comme source d’inspiration principale un salon qui a également connu des jours meilleurs.

