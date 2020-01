Les concepteurs du Mega Man Battle Network discutent de la probabilité d’une suite

Tokyo TV au Japon a récemment pu interviewer divers designers impliqués dans la création de la série Mega Man Battle Network de Capcom, y compris Masakazu Eguchi (inspiration pour le personnage de “Mr. Famous”), l’illustrateur Yuji Ishihara, le designer Tomonori Hashinaga, le producteur de la série Kazuhiro Tsuchiya, et d’autres. Rockman Corner a une traduction (certes approximative) de l’interview, qui est divisée en deux parties. Il révèle quelques nouveaux détails, tels que le fait que l’équipe travaillait sur un jeu d’horreur pour Game Boy Advance avec un capteur intégré qui détecte la peur humaine avant de finalement se transformer en ce qui est devenu Battle Network. (Je voudrais en savoir plus à ce sujet!) Mais l’interview parle également de ce que les concepteurs pensent de la possibilité d’une nouvelle suite dans cette franchise Mega Man unique.

En premier lieu, il est en fait difficile pour Eguchi d’imaginer un nouveau Mega Man Battle Network car la technologie a tellement évolué depuis la création des jeux originaux. Devoir se connecter physiquement pour se connecter à un réseau ou s’impliquer dans un babillard BBS classique n’est plus chose courante. Le Wi-Fi et les médias sociaux ont pris le relais. Eguchi ajoute: «On pourrait dire que la« société »était le sujet principal, mais nous passons à une époque où« l’individu »est le sujet principal. L’avenir que chacun visualise est différent des autres. C’est un problème très difficile de pouvoir résumer ou compiler cela dans le monde d’un jeu. “

Mais un nouveau jeu pourrait-il arriver de toute façon? Les concepteurs de Capcom partagent ce qui suit:

Tsuchiya: Chaque série a ses propres fans, et j’ai entendu beaucoup de voix demander des suites. Il n’y a pas de règle qui dit “nous n’allons pas faire de suites de ce jeu”. Cependant, étaient (sic) fiers que Rockman EXE soit le meilleur contenu à l’époque, et les idées superficielles ne sont pas la réponse aux voix avides. Pour faire une suite, nous aurions besoin d’idées et de préparations minutieuses, des tendances de l’époque, et si le marché est mûr pour cela… Nous avons besoin de tous ces facteurs pour être parfaitement de notre côté (.)

Eguchi: Certaines parties étaient dues à des coïncidences, mais comme on nous dit que “vous avez prédit l’avenir”, ces jeux ont répondu aux attentes. Surmonter ces composants n’est pas une tâche facile. Nous devons surmonter notre imagination en répondant aux attentes. Si les conditions pour que nous soyons si confiants se produisent, alors il pourrait y avoir une chance (.)

Donc, on dirait qu’ils laissent la porte ouverte, à tout le moins. C’est bien, étant donné que Protodude de Rockman Corner a déclaré qu’un jeu mobile Mega Man Battle Network est en cours de développement, bien que Capcom n’ait encore rien annoncé d’officiel sur le sujet.

Indépendamment d’un jeu mobile potentiel, seriez-vous prêt pour un Mega Man Battle Network 7 sur Nintendo Switch?

[Source]